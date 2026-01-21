Sin noticias de Agustín Fadón, tripulante del Alvia accidentado en Adamuz y que se salvó del accidente de Angrois tras cambiar un turno

Una de las trágicas historias que deja el terrible accidente de trenes en Adamuz (Cordoba) es la de Agustín Fadón, tripulante del Alvia accidentado y del que su familia sigue sin noticias después de tres días del siniestro. Su hermana María del Mar y su cuñado Javier llevan desde el domingo tratando de obtener información sobre su paradero. Hace trece años, el 24 de julio de 2013, Agustín Fadón evitó tomar el tren que acabó saliéndose de forma trágica en Angrois al cambiar un turno. Pero este domingo sí viajaba en el tren Alvia siniestrado en Adamuz, viajaba en la cafetería como tripulante.

Hace trece años se salvó de la tragedia de Angrois, porque cambió el turno con un compañero, según ha explicado a los periodistas presentes en Córdoba su hermana María del Mar.

"Iba en la cafetería del Alvia y no sabemos nada de él"

"Hola. Me llamo Javier. Soy el cuñado de Agustín Fadón. Iba en la cafetería del Alvia y no sabemos nada de él", comienza a relatar Javier, el cuñado de Agustín Fadón en busca de información.

Agustín Fadón no figura en el registro de ningún hospital, detalla Javier, que cree que viajaba en uno de los tres primeros vagones del Alvia y que puede ser uno de los que volcó tras el choque con el Iryo que circulaba en sentido contrario. El compañero de tripulación de su cuñado, que sobrevivió a la tragedia, le perdió la pista cuando fue al baño, añade.

"Es demasiada espera, demasiado tiempo. Necesitamos tener noticias", indica Javier angustiado. Javier recuerda que su cuñado se había quejado en alguna ocasión de las instalaciones del tren, pero subraya que lo único que quiere es "saber si alguien sabe algo de él".

"Era mi compañero y amigo desde hace 20 años", explica Iván Ramos, también trabajador de Renfe, en declaraciones al diario El Mundo.

"Ya avisó del mal estado de la vía"

Agustín Fadón, de 39 años, es natural de Leganés y, como informa el diario El Mundo, se había reincorporado de una baja de larga duración hacia poco tiempo. "Estaba rehaciendo su vida", señala Iván Ramos al citado diario.

Agustín lleva muchos años trabajando como empleado de Renfe, en 2013 ya formaba parte de la compañía y el 24 de julio de 203 se salvó de la tragedia de Angrois, el otro gran accidente ferroviario previo al de Adamuz, al cambiar un turno. Agustín Fadón se había cambiado a la línea de Andalucía y, como apunta su hermana, ya se había quejado previamente por la seguridad.

"Ya avisó del mal estado de la vía", relataba su hermana en declaraciones que recoge El Mundo. "Han pasado 48 horas, iba de uniforme y por eso mismo debería ser fácil de identificar, pero no sabemos nada", resume Iván en declaraciones que refleja El Mundo.