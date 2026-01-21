Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noelia abrió los ojos en el Iryo de Adamuz y veía "cabezas ensangrentadas": "La gente decía 'no quiero morirme'"

La cifra de fallecidos en el accidente de Adamuz asciende a 43 tras hallar un nuevo cadáver bajo el Alvia.

Noelia, superviviente del Iryo de Adamuz

Noelia, superviviente del Iryo de Adamuz: "La gente decía 'no quiero morirme'" | Antena 3 Noticias

Escuchar a Noelia, superviviente del tren Iryo accidentado en Adamuz el domingo, estremece. Ella es una de las que consiguió salir del vagón con vida gracias a todas esas personas que fueron a ayudar.

Noelia cuenta en Antena 3 Noticias que "vinieron a salvarnos, rompieron el cristal de arriba y nos dijeron que con los reposabrazos de los asientos tratásemos de salir como si fuesen unas escaleras y con ayuda de ellos logramos salir del tren los que estábamos bien". Señala que en aquel momento "se escuchaban gritos, la gente decía 'no quiero morirme'". Ella explica que se agarró a "las barras que tienen los asientos delanteros", donde metió la cabeza y cerró los ojos. Explica que veía "cabezas de personas ensangrentadas", y que su compañero de asiento "no estaba".

Accidente ferroviario en Adamuz

España afronta su segundo día de luto, que ha amanecido con información que no se conocía hasta el momento. El medio 'Cordópolis' ha tenido acceso a los audios de las llamadas que realizó el maquinista del tren Iryo, a los pocos segundos del accidente.

La información de estos audios, extraída de la 'caja negra' será clave para determinar las causas del accidente. Llama la atención de que ni él ni el control de Atocha parecen ser conscientes de que otro tren, el Alvia, ha chocado.

En la primera comunicación, el maquinista habla de "enganchón". La respuesta desde el centro de mando es pedirle que baje "los pantógrafos", que son unos aparatos colocados en el techo del tren y que toman electricidad de la catenaria. El maquinista contesta a esta petición diciendo: "Más abajo no pueden estar" y después añade: "De hecho, tengo el tren bloqueado". De fondo se oye megafonía en cabina que avisa de que el freno de emergencia se ha activado.

Sin embargo, aunque considera que no fuera consciente de la gravedad, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, cree que el maquinista del Iryo debió notar un frenazo "tremendo". Sobre el descarrilamiento, subraya que hasta que el maquinista no salió de la cabina no supo que había accidentado de tal manera. Además de que del "enganchón" que habla el trabajador pudo haber sido el choque del Alvia y no haberse percatado de ello.

Las dudas sobre el momento del choque de trenes en Adamuz: de 20 segundos de diferencia a solo 9

Los restos del Alvia que chocó contra el Iryo en Adamuz

