Una mujer y sus dos hijos, liberados tras pasar 13 días secuestrados en un coche por su expareja en Málaga

La Policía Nacional libera a una mujer y sus dos hijos menores en Málaga. Llevaban 13 días secuestrados en un coche bajo amenazas de su expareja, que ha sido detenido. Se encontraban desnutridos, deshidratados, con hematomas por todo el cuerpo, mordiscos y picaduras de insecto y han tenido que ser trasladados a un hospital dado su estado.

La Dirección General de la Policía recibía la alerta de las autoridades francesas alertaron de que la mujer y sus hijos habían sido secuestrados en Francia. Una vez en España, tras ser obligada con un cuchillo a conducir más de 2.000 kilómetros, fueron localizados en Málaga.

Según ha informado este viernes la Dirección General de la Policía, el presunto autor del secuestro era la expareja de la mujer, que ya ha sido detenido. Está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa y de agresión sexual agravada y continuada. Había roto el teléfono de la víctima para dejarla incomunicada y la agredió sexualmente en varias ocasiones en presencia de sus hijos.

