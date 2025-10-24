Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

MÁLAGA

Una mujer y sus dos hijos, liberados tras pasar 13 días secuestrados en un coche por su expareja en Málaga

Liberan a una mujer y sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja en Málaga.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalEFE

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

La Policía Nacional libera a una mujer y sus dos hijos menores en Málaga. Llevaban 13 días secuestrados en un coche bajo amenazas de su expareja, que ha sido detenido. Se encontraban desnutridos, deshidratados, con hematomas por todo el cuerpo, mordiscos y picaduras de insecto y han tenido que ser trasladados a un hospital dado su estado.

La Dirección General de la Policía recibía la alerta de las autoridades francesas alertaron de que la mujer y sus hijos habían sido secuestrados en Francia. Una vez en España, tras ser obligada con un cuchillo a conducir más de 2.000 kilómetros, fueron localizados en Málaga.

Según ha informado este viernes la Dirección General de la Policía, el presunto autor del secuestro era la expareja de la mujer, que ya ha sido detenido. Está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa y de agresión sexual agravada y continuada. Había roto el teléfono de la víctima para dejarla incomunicada y la agredió sexualmente en varias ocasiones en presencia de sus hijos.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el secuestro de una mujer y sus hijos y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el secuestro de una mujer y sus hijos en nuestras redes sociales: Facebook, X o Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un enfermo de polineuropatía vuelve a andar: "Hace un año no podía mover las piernas, hoy hago sentadillas"

Mario Tubío haciendo ejercicios

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Una mujer y sus dos hijos, liberados tras pasar 13 días secuestrados en un coche por su expareja en Málaga

La Comunidad evita 50 intentos de okupación con su teléfono 112, que ya suma más de 4.500 llamadas

La Comunidad de Madrid frena 50 intentos de okupación gracias al teléfono 112, que ha recibido más de 4.500 llamadas

Tío Sandra Peña

Isaac Villar, tío de Sandra Peña: "El único contacto con el colegio ha sido un correo electrónico"

Maricarmen nos cuenta su historia
Desahucio

Maricarmen se niega a irse de su casa en la que lleva 70 años y ahora quieren desahuciarla: "Voy a luchar por ella"

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, viernes 24 de octubre de 2025

El Congreso del Pleno ratifica a Salvador Allende
Efemérides

Efemérides de hoy 24 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 24 de octubre?

Consulta las efemérides de hoy 24 de octubre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Sin rastro de un Picasso durante su traslado a una exposición en Granada
Picasso

Hallado en Madrid un paquete que podría ser el Picasso desaparecido durante su traslado a Granada

La Policía Científica analiza un bulto localizado en la capital que, según las primeras indagaciones, coincide con el envío donde viajaba la obra extraviada. Los investigadores verifican la autoría y el estado de conservación.

Mossos d´Esquadra

Un hombre escupe a un bebé de cinco meses en un parque de Girona

Mario Tubío haciendo ejercicios

Un enfermo de polineuropatía vuelve a andar: "Hace un año no podía mover las piernas, hoy hago sentadillas"

Carnet de conducir

Carnet de conducir desde los 17 años: cuándo puede entrar en vigor en España

Publicidad