Una mujer se queda atrapada en una tirolina a 50 metros de altura en Murcia

Se enganchó al cable equivocado, al de los pájaros, y se quedó atrapada a mitad de recorrido.

Imagen de la mujer atrapada en una tirolina

Una mujer se queda atrapada en una tirolina a 50 metros de altura en Murcia | Antena 3

El día de aventuras casi acaba en tragedia. Una mujer de unos 30 años fue con una amiga a hacer una vía ferrata en una pedanía de Mula (Murcia). Es una zona de difícil acceso para la que hace falta un equipo especial: cuerdas, mosquetones y arnés. Este itinerario discurre por Sierra Espuña y llega un punto en el que para seguir hay que usar una tirolina para cruzar un barranco. A pesar de que estaba cerrada la mujer hizo caso omiso y se colgó del cable. Pero cometió un error. Al ser un espacio protegido la tirolina tenía instalado un cable doble. El superior es para que lo utilicen los pájaros, para que se apoyen en ese y no en el que se usa para descender por el barranco. La mujer se enganchó al cable equivocado, al de los pájaros, y por eso se quedó atrapada a mitad de recorrido a cincuenta metros de altura.

Una amiga que la acompañaba pudo alertar a los servicios de emergencias. El Consorcio de Bomberos de Murcia tuvo que movilizar un helicóptero para rescatarla. Estuvo casi una hora atrapada a cincuenta metros de altura. Cuando consiguieron bajarla de la tirolina la mujer se encontraba bien y no fue necesario trasladarla al hospital.

Cuando se realizan actividades de riesgo en la montaña es imprescindible tener una formación o, al menos, ir acompañado por gente profesional o empresas que se dedican a eso. En este caso la mujer lo hizo por libre, poniendo en riesgo su vida. Las consecuencias de estar casi una hora colgada pueden ser muy graves. Usar el arnés durante un largo periodo de tiempo puede provocar un trombo.

