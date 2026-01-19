Una mujer apuñala en el corazón a su pareja, que presuntamente la estaba maltratando, en Aluche

Una mujer ha apuñalado en el corazón a su pareja, quien previamente le habría maltratado. El hombre, de 42 años, está hospitalizado tras la gravedad de la puñalada, la cual afectó afectó directamente a su corazón. El suceso ocurrió el pasado viernes 16 de enero en Aluche (Madrid).

Como consecuencia, ambas personas han sido detenidas, en el caso del hombre, fue trasladado al Hospital Clínico San Carlos (Madrid), mientras que ella, de 43 años, recaló en el Hospital Gómez Ulla.

El varón tenía una grave herida en el tórax: ella, la nariz rota

Los dos son de nacionalidad colombiana y, al parecer, no constaban denuncian previas de maltrato por parte de la mujer. Cuando los agentes se presentaron en el piso, situado en la calle de los Yébes, 203, barrio de Aluche (Latina, Madrid), se encontraban ambos con heridas, el varón con una grave puñalada en el tórax y la mujer con la nariz rota.

Ambos detenidos

Además, la mujer está detenida por un delito de intento de homicidio, mientras que su pareja por violencia de género. Durante la intervención, los agentes localizaron el arma blanca presuntamente utilizada por la mujer.

2025, el año con menos muertes de violencia de género desde 2003

Por otra parte, 2025 acabó con 46 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Es la cifra más baja desde que comenzaron a elaborarse estadísticas oficiales, en el año 2003. Hasta ahora el número mínimo de asesinatos estaba en 49, dato que se registró en 2016, 2017, 2021 y 2024.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía fue la que más feminicidios registró, con 14 muertes, seguida de Cataluña (5), la Comunidad de Madrid (4) y la Comunidad Valenciana (4). Junio, con 8 víctimas mortales, y diciembre y marzo, ambos con cinco, fueron los meses más cruentos del año. Las mujeres extranjeras representaron el 41,3% de las víctimas. En lo referente a las denuncias por maltrato, de los 46 asesinatos, solo en 10 constaban denuncias previas por maltrato, siete de ellas interpuestas por las víctimas y otras tres por terceras personas.

