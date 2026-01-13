La muerte de los dos pacientes de cáncer en Burgos fue por recibir una dosis seis veces mayor a la que necesitaban

Este martes fuentes del Hospital Universitario de Burgos (HUBO) confirmaron a Antena 3 Noticias la muerte de dos pacientes oncológicos por un error en la preparación y administración del medicamento que recibían. Además de los fallecidos otros tres resultaron afectados, uno de ellos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El incidente ocurrió el pasado mes de diciembre y fue consecuencia de un fallo humano. Los cinco recibieron una dosis seis veces superior a la pautada por un medicamento.

En una rueda de prensa, el gerente del hospital, Carlos Cartón, explicó que se trataba de un error en la concentración del medicamente. Según este, el fallo se detectó en una ficha utilizada por el servicio de farmacia para preparar el medicamento. Allí, un número mal concretado provocó que la dosis se multiplicara por seis. "No se hizo como se debería haber hecho", reconoce Cartón, que asegura que no fue un problema del tratamiento prescrito, sino en la elaboración del vial.

El 18 de diciembre varios pacientes oncológicos comenzaron a presentar síntomas compatibles con un exceso de toxicidad. Dos de ellos, mayores de 60 años, acudieron a Urgencias. Uno falleció a las pocas horas y el segundo días después. Tras esto el centro hospitalario inició una revisión completa del proceso que iba desde la prescripción del fármaco hasta su administración en el hospital de día, ha asegurado el jefe de Oncología, Enrique Lastra.

Ante el fallecimiento y la posterior revisión, contactaron con los otros tres pacientes, los que también han resultado afectados, para darles tratamiento. Uno de ellos ya ha sido dado de alta, otro permanece ingresado en planta y el tercero continúa en la UCI con pronóstico reservado. Todos permanecen bajo vigilancia médica.

Un error propio

El hospital ha reconocido oficialmente el error el cual lo asume como propio. El Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) del que depende el HUBO, ha respaldado esta postura y afirmó que se trata de un hecho "inédito" en el centro.

Tras esto se han reforzado los protocolos de seguridad e introducido una verificación extra en el servicio de farmacia para evitar algo similar. Además, han revisado todas las fichas de preparación de medicamentos y no han detectado otro fallo.

También anunciaron que la Gerencia Regional de Salud iniciará un proceso de responsabilidad patrimonial. Por otro lado, el Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía que investigue los hechos y depure posibles responsabilidades penales. Se desconoce si las familias de los afectados han denunciado, o si tienen intención de hacerlo.

