Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Negligencia

La muerte de los dos pacientes de cáncer en Burgos fue por recibir una dosis seis veces mayor a la que necesitaban

Otros tres resultaron afectados, uno de ellos permanece en la UCI y otro en planta.

Antena3 Noticias

La muerte de los dos pacientes de cáncer en Burgos fue por recibir una dosis seis veces mayor a la que necesitaban | Antena3 Noticias

Publicidad

Este martes fuentes del Hospital Universitario de Burgos (HUBO) confirmaron a Antena 3 Noticias la muerte de dos pacientes oncológicos por un error en la preparación y administración del medicamento que recibían. Además de los fallecidos otros tres resultaron afectados, uno de ellos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El incidente ocurrió el pasado mes de diciembre y fue consecuencia de un fallo humano. Los cinco recibieron una dosis seis veces superior a la pautada por un medicamento.

En una rueda de prensa, el gerente del hospital, Carlos Cartón, explicó que se trataba de un error en la concentración del medicamente. Según este, el fallo se detectó en una ficha utilizada por el servicio de farmacia para preparar el medicamento. Allí, un número mal concretado provocó que la dosis se multiplicara por seis. "No se hizo como se debería haber hecho", reconoce Cartón, que asegura que no fue un problema del tratamiento prescrito, sino en la elaboración del vial.

El 18 de diciembre varios pacientes oncológicos comenzaron a presentar síntomas compatibles con un exceso de toxicidad. Dos de ellos, mayores de 60 años, acudieron a Urgencias. Uno falleció a las pocas horas y el segundo días después. Tras esto el centro hospitalario inició una revisión completa del proceso que iba desde la prescripción del fármaco hasta su administración en el hospital de día, ha asegurado el jefe de Oncología, Enrique Lastra.

Ante el fallecimiento y la posterior revisión, contactaron con los otros tres pacientes, los que también han resultado afectados, para darles tratamiento. Uno de ellos ya ha sido dado de alta, otro permanece ingresado en planta y el tercero continúa en la UCI con pronóstico reservado. Todos permanecen bajo vigilancia médica.

Un error propio

El hospital ha reconocido oficialmente el error el cual lo asume como propio. El Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) del que depende el HUBO, ha respaldado esta postura y afirmó que se trata de un hecho "inédito" en el centro.

Tras esto se han reforzado los protocolos de seguridad e introducido una verificación extra en el servicio de farmacia para evitar algo similar. Además, han revisado todas las fichas de preparación de medicamentos y no han detectado otro fallo.

También anunciaron que la Gerencia Regional de Salud iniciará un proceso de responsabilidad patrimonial. Por otro lado, el Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía que investigue los hechos y depure posibles responsabilidades penales. Se desconoce si las familias de los afectados han denunciado, o si tienen intención de hacerlo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Mueren dos pacientes de cáncer en el Hospital de Burgos por un error en la preparación y administración de un medicamento

Imagen del Hospital Universitario de Burgos (HUBU)

Publicidad

Sociedad

La muerte de los dos pacientes de cáncer en Burgos fue por recibir una dosis seis veces mayor a la que necesitaban

La muerte de los dos pacientes de cáncer en Burgos fue por recibir una dosis seis veces mayor a la que necesitaban

Aeropuerto de Tenerife

Intenta subir al avión con su esposa muerta en silla de ruedas en Tenerife

Julio Iglesias

Así son los testimonios de las exempleadas que han denunciado a Julio Iglesias: "Me metió los dedos ahí"

Imagen de dos Ertzaintzas
País Vasco

Detenido un chico de 16 años por vínculos yihadistas en Agurain, Álava

El cantante español Julio Iglesias
Julio Iglesias

La Fiscalía investiga una denuncia contra Julio Iglesias tras ser acusado de agresión sexual a extrabajadoras

Brotes verdes tras los incendios en Galicia
Galicia

Brotes verdes en las zonas más dañadas por los incendios de Galicia: "Estamos muy contentos"

Una siembra pionera hecha con drones ha permitido regenerar el terreno quemado en Vilamartín de Valdeorras, en Ourense. “No es viable a nivel humano en el tiempo en el que lo hicimos”, explican los responsables del proceso.

El alcalde de Baeza, Pedro Javier Cabrera
Alcalde herido

Herido el alcalde de Baeza tras descolgarse el ascensor de su casa con él dentro desde una altura de dos plantas

Ha sido trasladado en helicóptero al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda.

Un niño, agredido por un compañero en Cádiz

Un niño de 11 años, torturado con un cuchillo ardiendo por un compañero en Los Barrios (Cádiz)

Taxi

Multa de 900 euros a un taxista por quedarse con un Bizum enviado por error

Audiencia Provincial de Almería.

Un padre es condenado a 10 años de cárcel por agredir sexualmente a su hija menor de edad en El Ejido, Almería

Publicidad