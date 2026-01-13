Mueren dos pacientes de cáncer en el Hospital de Burgos por un error en la preparación y administración de un medicamento

Dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han muerto a consecuencia de un error en la preparación y administración del medicamento que recibían, según han confirmado fuentes del centro hospitalario a Antena 3 Noticias. El HUBU ha llevado a cambo una investigación y se ha determinado que todo se ha debido a "un error humano", asumiendo la responsabilidad de los hechos.

Desde el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) se han puesto a disposición de las familias para apoyo psicológico y jurídico. Los fallecidos no eran pacientes oncológicos infantiles. Los hechos ocurrieron durante las fiestas de Navidad y se han debido a un fallo en la preparación de un medicamento, en concreto, en el preparado de una dosis para un número concreto de pacientes, por lo que no existe riesgo para otros, han insistido desde el hospital.

El error en la preparación del medicamente ha afectado a un total de cinco pacientes: dos han fallecido, otro está en la UCI, un cuarto ya en planta y el quinto ha sido dado de alta. Desde el hospital de Burgos han indicado que, en cuanto tuvieron conocimiento de la situación, se abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, y que se han revisado los protocolos de actuación para que no haya más riesgos y se minimicen las posibilidades de errores humanos.

También han afirmado que han estado en contacto con las familias y los pacientes en todo momento y que han sido transparentes con ellos al ofrecerles información y las explicaciones oportunas, además de poner a su disposición los recursos del centro y sus servicio jurídicos.