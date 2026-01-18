Muere una persona tras verse sorprendido por un alud en Cerler, Huesca

Una persona ha fallecido este domingo después de verse sorprendida por un alud en Cerler, municipio de Benasque (Huesca), mientras esquiaba fuera de pista, tal y como ha confirmado la Guardia Civil.

Otro fallecido en un alud

El suceso ha tenido lugar concretamente en el barranco de Puimestre, donde la víctima se encontraba practicando esquí. El alud le sorprendió y se desencadenó una avalancha que la atrapó. La tragedia ocurrió sobre las 14:00 horas y fue el propio personal de la estación el que avisó al 112 para informar de que se habían originado dos pequeños aludes en este barranco, fuera de las pistas.

Un helicóptero del 112 se trasladó al lugar de los hechos, donde encontró a la persona inconsciente. Minutos después terminó perdiendo la vida. La AEMET, por su parte, mantiene activo durante este domingo el aviso amarillo por aludes en el Pirineo aragonés.

Esta es la quinta víctima mortal en menos de un mes en el Pirineo aragonés sepultadas por aludes después de que el pasado 29 de diciembre fallecieran tres personas cuando practicaban esquí de montaña en la ladera oeste del pico Tablato, en el zona del Balneario de Panticosa

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.