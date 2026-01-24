Muere una persona y seis resultan heridas en el incendio de una vivienda en Valencia

El incendio en una vivienda del barrio de Tres Forques, Valencia, este sábado ha provocado la muerte de una persona y que otras seis personas hayan resultado heridas tras inhalación de humo.

La vivienda quedó completamente calcinada

Sobre las 9:30 se decretó el incendio del que todavía se desconocen las causas, y tras arder durante varias horas, la vivienda, ubicada en el número 6 de la calle Joan Fuster (Valencia) quedó completamente calcinada.

Como consecuencia, una persona ha perdido la vida y otras seis personas han sido atendidas por inhalación de humo, de las que cuatro han sido trasladadas a un centro hospitalario por precaución. No obstante, un total de 19 personas resultaron afectadas, según ha comunicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Desde el Ayuntamiento de Valencia informaron que los Bomberos lograron controlar el incendio, evitando que se propagara a otras viviendas del edificio e impidiendo que se pudieran producir más heridos. Entre los heridos se encuentran varios menores de edad. En total fueron trasladados al Hospital La Fe un hombre de 43 años, un joven de 18 y dos menores de 16 años, en cuanto al Hospital General ingresaron una mujer de 33 años y dos niños de 2 y 9.

Por otra parte, un hombre de 76 años falleció y una mujer de 75 resultó herida por la inhalación de humo durante un incendio ocurrido hoy en una vivienda de Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.