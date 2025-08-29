Muere una mujer en Santiago de Compostela tras ser arrollada por el tren turístico de la ciudad

Una mujer de aproximadamente 60 años ha muerto este viernes al ser arrollada por el tren turístico de Santiago Compostela, en la céntrica rúa Virxe da Cerca.

Fuentes del Ayuntamiento informan que el trágico accidente ha tenido lugar poco después de las 12:00 horas, en el tramo comprendido entre los números 7 y 9 de la citada calle, justo frente a las escaleras de acceso al Mercado de Abastos.

Según información recogida por El Correo Gallego, el atropello se produjo cerca de un paso de cebra, cuando la víctima, que caminaba con dos muletas, cruzaba la calle. Aparentemente el tren no tuvo tiempo suficiente para frenar y la arrolló.

Una joven que presenció el accidente desde la parada del autobús urbano situada junto a la Escuela de Arte Mestre Mateo, ha explicado que la mujer cruzó fuera del paso de cebra y el tren no la vio: "Era una señora mayor, con dos muletas, estaba un poco fuera del cruce y se metió en la vía y el tren no la vio y no le dio tiempo a frenar".

La mujer quedó atrapada bajo el vehículo, por lo que los servicios de emergencia que se han movilizado hasta el lugar, han estado trabajando en las labores de excarcelación.

En el momento del siniestro, el tren turístico, que en los meses de julio y agosto realiza su itinerario cada 30 minutos desde las 10:30 horas, transportaba a 39 personas.

La Policía Local ha acordonado la zona y ha cortado el tráfico en Virxe da Cerca y Praza de Galicia, mientras que una ambulancia y dos dotaciones de bomberos han colaborado para levantar el tren y recuperar el cadáver de la mujer.

Vecinos de Virxe da Cerca han comunicado que la víctima "vivía en el barrio", lo que ha consternado a todos los residentes de esta transitada zona de la ciudad.

El Ayuntamiento ha informado que "el tren turístico ya está siendo retirado de la calle y el tráfico se restablecerá en minutos". La alcadesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el Consejero de Movilidad, Xan Duro, se han desplazado también hasta el lugar de los hechos.

Muere un trabajador arrollado por un tren turístico en Madrid

En la localidad madrileña de Arganda del Rey, un trabajador de 57 años murió tras ser arrollado por un tren turístico en la Estación de la Poveda del municipio.

El accidente movilizó a una ambulancia, que no pudo hacer nada por salvar la vida del hombre y dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid para realizar labores de saneamiento y seguridad de la zona.

Desde el Ayuntamiento de Arganda del Rey se hicieron eco de la noticia y pidieron un minuto de silencio por el fallecido. "Expresamos nuestro dolor por el fallecimiento de Rafael Martínez, miembro de Vapor Madrid y vecino de La Poveda, tras el terrible accidente de este sábado. En señal de luto, a las 20h se guardará un minuto de silencio en la C/ Monte Potrero de La Poveda. Descanse en Paz", escribió el Ayuntamiento en la red social 'X'.

