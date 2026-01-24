Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una mujer de 30 años en Tarragona tras chocar su coche contra un jabalí

El accidente sucedió este viernes por la noche en L'Ampolla. El vehículo llegó a volcar y salirse de la vía.

Plaga de jabal&iacute;es en Barcelona

Plaga de jabalíes en BarcelonaUnsplash

Una mujer de 30 años perdió la vida este pasado viernes por la noche después de que su vehículo chocara contra un jabalí que atravesaba en ese preciso momento la carretera de la N-340 a la altura del municipio tarraconense de L'Ampolla.

Tras chocar con el jabalí, el vehículo volcó y se salió de la vía

El siniestro mortal tuvo lugar exactamente en el kilometro 1.101 de la N-340, momento en el que, al parecer, el animal se cruzó en su camino y la conductora de 30 años no pudo hacer nada para evitar el choque. Como consecuencia, el vehículo volcó y se salió de la vía provocando el fallecimiento de la joven, que viajaba sola.

Cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas acudieron al lugar del accidente.

Jablíes de hasta 200kg en Galicia

Precisamente en los últimos días, el llamado como 'vakamulo', término popular utilizado para definir a los jabalíes que alcanzan dimensiones extraordinarias, se está prodigando por los montes de Galicia, un fenómeno que ha alertado a expertos y ciudadanos de los pueblos de alrededor ante la presencia de estos grandes jabalíes que pueden llegar a pesar hasta 200kg.

Su nombre viene de la confusión de algunos habitantes de la zona que al avistarlos se confunden con el tamaño y la apariencia de vacas o mulos.

