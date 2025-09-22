Muere un joven de 20 años por una pedrada en una reyerta en Torreblanca, Sevilla

Un joven de alrededor de unos 20 años ha muerto tras recibir un impacto "con un objeto contundente" en el barrio de Torreblanca, en Sevilla, tal y como confirman fuentes de la Policía Nacional.

Según informan desde el Servicio de Emergencias 112, la agresión se produjo en torno a las 18:45 horas de este domingo. Precisamente, a partir de esa hora, comenzaron a entrar una decena de llamadas alertando de una reyerta en la calle Granado, en el barrio sevillano de Torreblanca.

Según las llamadas, esa reyerta era entre jóvenes "de unos 19 o 20 años". Asimismo, varios testigos aseguraban que uno de ellos habría recibido un golpe "con una piedra" y como consecuencia, "quedó inconsciente".

Tras las llamadas de los testigos, el 112 movilizó a efectivos sanitarios y agentes de la Policía Nacional y Local, que a su llegada encontraron a uno de los participantes en la reyerta inconsciente tras un fuerte golpe en la cabeza.

Tal y como alertaron los vecinos, el joven herido había sido trasladado "por sus propios familiares a un centro de salud cercano". No obstante, desde el hospital Virgen del Rocío no pudieron hacer nada por su vida y murió durante la noche. Por el momento, la investigación sigue en curso.

Muere un joven de 25 años tras una reyerta en Cáceres

Hace tan solo un día, un joven de 25 años murió tras una reyerta en Cáceres. La pelea tuvo lugar en la avenida cacereña Virgen de Guadalupe y había cinco implicados de entre 21 y 30 años.

Este suceso tuvo lugar alrededor de las 8:00 horas de la mañana en las inmediaciones de un estanco 24 horas. En torno a las 8:00 horas, comenzó la pelea entre dos grupos de jóvenes que se saldó con la muerte del joven de 25 años.

Tras la reyerta, los profesionales sanitarios se trasladaron hasta el lugar de los hechos y, aunque intentaron salvar la vida de este joven, no pudieron hacer nada para evitar su fallecimiento.

El joven que perdió la vida es de nacionalidad nicaragüense y llevaba tres años viviendo en la capital cacereña. Tal y como han confirmado desde el consistorio de Cáceres, su familia pidió en redes sociales una ayuda económica a la población para cubrir los gastos de su funeral. A esa petición, el Ayuntamiento de Cáceres ha asegurado que correrá con los gastos.

De la misma manera, la Policía Nacional ya ha confirmado la identificación y detención de cinco jóvenes. Cuatro de ellos pasarán a disposición judicial este lunes, tal y como ha asegurado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Sin embargo, el quinto arrestado va a permanecer en las dependencias de la Policía Nacional para continuar con la investigación, tal y como ha señalado el mandatario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com