Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Reyerta

Muere un joven de 20 años por una pedrada en una reyerta en Torreblanca, Sevilla

El hombre fue derivado al centro de salud de la barriada, pero finalmente fue enviado al hospital Virgen del Rocío, donde murió durante la noche.

Ambulancia del 112 Andaluc&iacute;a.

Ambulancia del 112 Andalucía. Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un joven de alrededor de unos 20 años ha muerto tras recibir un impacto "con un objeto contundente" en el barrio de Torreblanca, en Sevilla, tal y como confirman fuentes de la Policía Nacional.

Según informan desde el Servicio de Emergencias 112, la agresión se produjo en torno a las 18:45 horas de este domingo. Precisamente, a partir de esa hora, comenzaron a entrar una decena de llamadas alertando de una reyerta en la calle Granado, en el barrio sevillano de Torreblanca.

Según las llamadas, esa reyerta era entre jóvenes "de unos 19 o 20 años". Asimismo, varios testigos aseguraban que uno de ellos habría recibido un golpe "con una piedra" y como consecuencia, "quedó inconsciente".

Tras las llamadas de los testigos, el 112 movilizó a efectivos sanitarios y agentes de la Policía Nacional y Local, que a su llegada encontraron a uno de los participantes en la reyerta inconsciente tras un fuerte golpe en la cabeza.

Tal y como alertaron los vecinos, el joven herido había sido trasladado "por sus propios familiares a un centro de salud cercano". No obstante, desde el hospital Virgen del Rocío no pudieron hacer nada por su vida y murió durante la noche. Por el momento, la investigación sigue en curso.

Muere un joven de 25 años tras una reyerta en Cáceres

Hace tan solo un día, un joven de 25 años murió tras una reyerta en Cáceres. La pelea tuvo lugar en la avenida cacereña Virgen de Guadalupe y había cinco implicados de entre 21 y 30 años.

Este suceso tuvo lugar alrededor de las 8:00 horas de la mañana en las inmediaciones de un estanco 24 horas. En torno a las 8:00 horas, comenzó la pelea entre dos grupos de jóvenes que se saldó con la muerte del joven de 25 años.

Tras la reyerta, los profesionales sanitarios se trasladaron hasta el lugar de los hechos y, aunque intentaron salvar la vida de este joven, no pudieron hacer nada para evitar su fallecimiento.

El joven que perdió la vida es de nacionalidad nicaragüense y llevaba tres años viviendo en la capital cacereña. Tal y como han confirmado desde el consistorio de Cáceres, su familia pidió en redes sociales una ayuda económica a la población para cubrir los gastos de su funeral. A esa petición, el Ayuntamiento de Cáceres ha asegurado que correrá con los gastos.

De la misma manera, la Policía Nacional ya ha confirmado la identificación y detención de cinco jóvenes. Cuatro de ellos pasarán a disposición judicial este lunes, tal y como ha asegurado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Sin embargo, el quinto arrestado va a permanecer en las dependencias de la Policía Nacional para continuar con la investigación, tal y como ha señalado el mandatario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Efemérides de hoy 22 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 22 de septiembre?

Irak invade Irán

Publicidad

Sociedad

Ambulancia del 112 Andalucía.

Muere un joven de 20 años por una pedrada en una reyerta en Torreblanca, Sevilla

Más de 80 efectivos buscan al padre desaparecido tras hallar el cuerpo de su hijo tras las riadas

Más de 100 efectivos buscan al padre desaparecido tras hallar el cuerpo de su hijo tras las riadas

Noticias de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025

Irak invade Irán
Efemérides

Efemérides de hoy 22 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 22 de septiembre?

Embarcación de Salvamento Marítimo rescatando a migrantes en aguas de Canarias.
Llegada de inmigrantes

Segunda embarcación con inmigrantes a Lanzarote en menos de 24 horas

Dos personas desaparecidas en Sant Quintí de Mediona, Barcelona, tras ser su coche arrastrado por el agua
Suceso

Hallan el cuerpo sin vida de un menor en el río Bitlles y continúan buscando a su padre desaparecido por las lluvias

Más de un centenar de efectivos siguen trabajando en la zona en busca del padre del menor.

12 años del crimen de Asunta
Suceso

Se cumplen 12 años del crimen de Asunta Basterra

En la pista forestal de Teo, donde apareció su cuerpo, se han depositado flores y objetos en su memoria.

Foto de archivo de una vaca betizu

Una vaca muere arrollada en Gijón, da a luz en el impacto y destapa un cadáver humano oculto

Buscan un móvil robado de última generación con una nota de papel en un portal de Getafe, Madrid

Buscan un móvil robado de última generación con una nota de papel en un portal de Getafe, Madrid

Imagen de la mujer desaparecida en El Contador, Almería.

Buscan a Geraldine, la mujer de 73 años con discapacidad cognitiva que desapareció hace cinco días en Almería

Publicidad