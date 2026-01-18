Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un invidente al caer de un puente colgante mientras hacía senderismo en Málaga

Su cuerpo fue localizado poco después en el río Guadairo.

Imagen de archivo de una persona invidente

Un hombre invidente falleció este pasado sábado después de precipitarse por un puente colgante de la estación de Gaucín, Cortes de la Frontera (Málaga) a su paso por el barranco de las Buitreras, mientras hacía senderismo.

El invidente iba acompañado

La víctima iba acompañada en el momento en el que ocurrió la tragedia, no obstante, nadie pudo sujetarle e impedir que se cayera al río Guadairo, donde apareció su cuerpo poco después río abajo debido al fuerte caudal, tal y como apunta la Guardia Civil en una nota informativa que compartió con los medios de comunicación.

Cayó al río mientras hacía senderismo

Hacia el lugar de los hechos se trasladó lo antes posible un Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), que solo pudo rescatar el cadáver. Además, la zona a la que cayó el invidente era de difícil acceso y se encontraba en un paraje natural muy frecuentado por senderistas y amantes de las excursiones.

En este caso, de momento, se siguen investigando las causas de la muerte, aunque parece que se trató de un despiste desafortunado que terminó con la vida de esta persona ciega.

Las peticiones de una persona ciega al Ayuntamiento de Málaga

Por otra parte, hace unos meses en Antena 3 Noticias conocimos el caso de Francisco Javier Sánchez, invidente de 66 años, quien lleva tiempo pidiendo al ayuntamiento de Málaga dos pasos de peatones elevados y la sonorización de un semáforo para poder salir a la calle con más seguridad. Vive en la calle Conejito del barrio de Vistafranca, donde "los coches van a 70 cuando tienen que ir a 30". Sus peticiones datan de 2023, pero aún no se ha hecho nada, a pesar de recibir una respuesta afirmativa desde el consistorio.

"Me tengo que parar 10 veces en mi paso, los coches, que pasan rápido, ya me han dado con sus ruedas en el bastón dos veces, y todo a pesar de que llevo mi perro guía", contaba.

