Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

EXTREMADURA

Muere un hombre por fiebre del Nilo en Don Benito-Villanueva de la Serena, Extremadura

En total se han registrado 11 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025.

Ejemplar del mosquito del Nilo

Ejemplar del mosquito del NiloAyuntamiento de Arcos de la Frontera

Publicidad

Luis Alcantud
Publicado:

Un hombre de 77 años ha muerto en Extremadura por fiebre del Nilo Occidental. Así lo ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud (SES). El fallecido estaba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva. Se han registrado 11 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, cuatro de los cuales permanecen ingresados en este mismo centro hospitalario, según la Junta de Extremadura.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el fallecido y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre lo ocurrido en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Efemérides de hoy 15 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 15 de septiembre?

Donald Trump jugando al golf en Escocia

Publicidad

Sociedad

Ejemplar del mosquito del Nilo

Muere un hombre por fiebre del Nilo en Don Benito-Villanueva de la Serena, Extremadura

Imagen de archivo de una operación

Operan a una paciente y dejan una aguja dentro de su muñeca: tendrán que indemnizarle con 67.000 euros

Camión de bomberos de la provincia de Sevilla

Muere una mujer de 58 años y resulta herido un joven de 28 en el incendio de una vivienda de Sevilla

Altercados en la vuelta ciclista.
Altercados

Jucil carga contra Pedro Sánchez por apoyar las protestas en La Vuelta y reclama responsabilidades por el "espectáculo bochornoso"

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

Dueña bar Vallecas
Explosión

Carmela, la dueña del bar de Puente de Vallecas en el que hubo una explosión: "Salí del almacén volando y vi a mi hija atrapada en escombros"

La mujer sigue conmocionada debido a la dureza de los hechos.

Donald Trump jugando al golf en Escocia
Efemérides

Efemérides de hoy 15 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 15 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 15 de septiembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

A3 Noticias de la Mañana (10-09-25) El Gobierno aprueba el anteproyecto de la ley antitabaco: estas son las nuevas zonas sin humo

España endurece su legislación contra el tabaco con un nuevo anteproyecto de ley

Naufragio en Mauritania del pesquero gallego "Tafra 3": cinco tripulantes siguen desaparecidos tras una colisión en alta mar

Detenidos los capitanes de los pesqueros tras el hundimiento del buque gallego 'Tafra 3' en Mauritania

Imagen del Santísimo Cristo del Crucero, de Almadén.

Tres heridos, uno de ellos grave, tras la explosión de un cohete en una procesión en Almadén de la Plata, Sevilla

Publicidad