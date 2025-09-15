EXTREMADURA
Muere un hombre por fiebre del Nilo en Don Benito-Villanueva de la Serena, Extremadura
En total se han registrado 11 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025.
Publicidad
Un hombre de 77 años ha muerto en Extremadura por fiebre del Nilo Occidental. Así lo ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud (SES). El fallecido estaba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva. Se han registrado 11 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, cuatro de los cuales permanecen ingresados en este mismo centro hospitalario, según la Junta de Extremadura.
Este artículo es una noticia de última hora sobre el fallecido y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre lo ocurrido en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.
Más Noticias
- Operan a una paciente y dejan una aguja dentro de su muñeca: tendrán que indemnizarle con 67.000 euros
- Muere una mujer de 58 años y resulta herido un joven de 28 en el incendio de una vivienda de Sevilla
- Jucil carga contra Pedro Sánchez por apoyar las protestas en La Vuelta y reclama responsabilidades por el "espectáculo bochornoso"
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad