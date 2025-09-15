Muere un hombre por fiebre del Nilo en Don Benito-Villanueva de la Serena, Extremadura

Un hombre de 77 años ha muerto en Extremadura por fiebre del Nilo Occidental. Así lo ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud (SES). El fallecido estaba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva. Se han registrado 11 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, cuatro de los cuales permanecen ingresados en este mismo centro hospitalario, según la Junta de Extremadura.

