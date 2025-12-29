Muere un hombre abandonado en las puertas del hospital de Valme en Sevilla

Un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, ha muerto este lunes a las puertas del hospital Virgen de Valme, en Sevilla, tras ser abandonado allí poco antes por el ocupante de un vehículo del cual se ha dado a la fuga.

Según ha informado a EFE la Policía Nacional, esta mañana un vehículo se detuvo a las puertas del centro hospitalario, y de este se bajó una persona que trasladó al ya fallecido a las puertas del hospital. La Policía ha afirmado además que el cadáver no presenta señales de muerte violenta.

La investigación se enfoca tanto en los testigos de los hechos como en las cámaras de vigilancia del hospital.

Posible abandono en Infiesto

Hace apenas unos tres días la Guardia Civil decidió abrir una investigación a raíz de la muerte de una mujer de edad avanzada en Infiesto, cuyo cadáver fue encontrado en la tarde del 25 de diciembre, Día de Navidad, y detuvo a su hijo como presunto autor de un delito de abandono ante las obligaciones familiares y atentado a agentes de la autoridad, respecto a los sanitarios que acudieron al domicilio.

El informe de la autopsia, llevado a cabo en el Instituto de Medicina Legal de Asturias, detalló que la víctima murió por causas naturales, aunque la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo mantiene abierta la investigación, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Benemérita.

Se desconoce la identidad del detenido y cuánto tiempo pasó sola la mujer fallecida. Sin embargo, los agentes responsables de la investigación confirmaron que las condiciones en las que se encontraba la vivienda eran de abandono, y que su hijo no quiso llamar a los servicios de emergencia. Cuando los sanitarios acudieron al domicilio, el hijo de la fallecida se encontraba muy nervioso y agredió a uno de los médicos.

Detenido un hombre por abandono a su hijo en Gran Canaria

Y previamente, en el pasado 19 de diciembre, la Policía Nacional detuvo en el Aeropuerto de Gran Canaria a un hombre de origen marroquí acusado de abandonar a su hijo menor de edad, dejándolo solo en territorio español y sin documentación. Una dotación policial de la Comisaría de Telde fue comisionada al aeropuerto tras recibir un aviso de la sala operativa del 091. En la comunicación se advertía de la presencia de un menor de origen magrebí que había acudido solo y por sus propios medios a una sede de Cruz Roja.

El niño afirmó que había llegado a Gran Canaria el día anterior en avión junto a su padre, procedentes de Marruecos. Según su testimonio, su padre pretendía regresar al día siguiente a su país de origen, dejándolo abandonado en España sin ningún tipo de documentación, lo que situaba al menor en una clara situación de desamparo e indocumentación. Ante estos hechos, la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Telde asumió la custodia del menor, que fue trasladado inicialmente a dependencias del Cuerpo General de la Policía Canaria y, posteriormente, ingresado en un centro de acogida de menores por orden de la Fiscalía.

Los agentes comenzaron una investigación para encontrar al padre del niño y a través de las bases de datos policiales, confirmaron la veracidad de la información proporcionada por el menor y constataron que ambos habían llegado juntos a España el pasado 15 de diciembre en un vuelo procedente de Marruecos con destino a Gran Canaria.