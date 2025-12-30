Muere un hombre de 83 años en un incendio en una vivienda de Hervás

Un hombre de 83 años ha muerto como consecuencia de un incendio registrado esta madrugada en una vivienda del municipio cacereño de Hervás. El suceso se produjo en una casa habitada y obligó a la intervención de varios servicios de emergencia, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura.

La alerta se recibió en el centro de emergencias en torno a las 0.30 horas de este martes, cuando una llamada avisó de que se estaba produciendo un incendio en una vivienda del municipio. De inmediato, se activó el protocolo de actuación y se desplazaron hasta el lugar distintos recursos asistenciales y de seguridad.

Intervención de los servicios de emergencia

Hasta la vivienda afectada acudieron efectivos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud, junto a bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI) y agentes de la Guardia Civil. A su llegada, los equipos de emergencia trabajaron para sofocar el fuego y acceder al interior del inmueble.

Una vez controladas las llamas, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento del ocupante de la vivienda, un varón de 83 años. No ha trascendido si se encontraban más personas en el interior del domicilio en el momento del incendio.

Traslado al Instituto de Medicina Legal

Tras certificar la muerte, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia correspondiente. Este procedimiento permitirá determinar las causas exactas del fallecimiento, así como esclarecer las circunstancias en las que se originó el incendio.

Por el momento, las autoridades no han facilitado información sobre el origen del fuego ni sobre posibles daños estructurales en la vivienda. Tampoco se han comunicado más incidencias derivadas del suceso.

Las fuerzas de seguridad han abierto una investigación para esclarecer cómo se produjo el incendio. Una vez finalizadas las labores de extinción y asegurada la zona, se inició la revisión del inmueble para descartar riesgos adicionales y evaluar el alcance de los daños.

