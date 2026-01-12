Muere de forma repentina a los 17 años el novillero Nicolás Cubero, de la escuela taurina 'El Juli'

El novillero de 17 años, Nicolás Cubero, ha muerto de forma repentina en su domicilio, según ha confirmado 'El Mundo'. Aún se desconocen las causas de su fallecimiento, aunque según el medio anterior, el joven, diagnosticado de diabetes, sufrió varios ataques de epilepsia en el pasado.

Era alumno de la Escuela Taurina 'El Juli' y el sábado había participado en unas jornadas de campo del certamen 'Maletilla de plata' celebrada en la ganadería madrileña de Arganda del Rey, Caras Blancas de Carpio, la cual a través de Instagram ha expresado sus condolencias ante la muerte de Cubero: "Desde la ganadería, queremos transmitir todo nuestro apoyo a los familiares y amigos de Nicolás que por desgracia nos ha dejado de una manera repentina e injusta".

Esta ganadería, para rendir homenaje al novillero fallecido, llamará a la última vaca que toreó 'Cubera' para que su nombre perdure en la historia de Caras Blancas.

El medio digital 'Cultoro' ha trasladado "su más sentido pésame" tanto a familiares, amigos, compañeros y a la escuela a la que pertenecía, la cual ha sido "duramente golpeada por esta irreparable pérdida". Cubero era un joven novillero que "estaba en el inicio de su carrera", ha explicado el torero de plata y profesor de la Escuela Taurina 'El Juli' Ángel Gómez Escorial, a Cultoro. Sin embargo asegura que "era uno de los alumnos más dedicados y con más afición".

Aunque "toreaba poco" afirma que "su prioridad era el toreo", pero "también estudiaba y era muy aplicado". El joven había participado en festivales taurinos e incluso dio sus primeros pasos frente a los novillos, sin embargo aún no había vestido de luces.

Por su parte, la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid ha mandado sus condolencias "ante la terrible e inesperada noticia del fallecimiento", apuntaban en 'X'. La Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero "Yiyo" también se ha sumado "al dolor de sus familiares, amigos y compañeros". "Sigue soñando allí arriba Nicolás. Descansa en paz, torero", finaliza la escuela.

