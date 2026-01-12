Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Novillero

Muere de forma repentina a los 17 años el novillero Nicolás Cubero, de la escuela taurina 'El Juli'

El joven aún no había vestido de luces. El día anterior participó en unas jornadas de campo.

Vacunaci&oacute;n masiva en la plaza de toros del pais vasco

Vacunación masiva en la plaza de toros del pais vascoantena3.com

Publicidad

El novillero de 17 años, Nicolás Cubero, ha muerto de forma repentina en su domicilio, según ha confirmado 'El Mundo'. Aún se desconocen las causas de su fallecimiento, aunque según el medio anterior, el joven, diagnosticado de diabetes, sufrió varios ataques de epilepsia en el pasado.

Era alumno de la Escuela Taurina 'El Juli' y el sábado había participado en unas jornadas de campo del certamen 'Maletilla de plata' celebrada en la ganadería madrileña de Arganda del Rey, Caras Blancas de Carpio, la cual a través de Instagram ha expresado sus condolencias ante la muerte de Cubero: "Desde la ganadería, queremos transmitir todo nuestro apoyo a los familiares y amigos de Nicolás que por desgracia nos ha dejado de una manera repentina e injusta".

Esta ganadería, para rendir homenaje al novillero fallecido, llamará a la última vaca que toreó 'Cubera' para que su nombre perdure en la historia de Caras Blancas.

El medio digital 'Cultoro' ha trasladado "su más sentido pésame" tanto a familiares, amigos, compañeros y a la escuela a la que pertenecía, la cual ha sido "duramente golpeada por esta irreparable pérdida". Cubero era un joven novillero que "estaba en el inicio de su carrera", ha explicado el torero de plata y profesor de la Escuela Taurina 'El Juli' Ángel Gómez Escorial, a Cultoro. Sin embargo asegura que "era uno de los alumnos más dedicados y con más afición".

Aunque "toreaba poco" afirma que "su prioridad era el toreo", pero "también estudiaba y era muy aplicado". El joven había participado en festivales taurinos e incluso dio sus primeros pasos frente a los novillos, sin embargo aún no había vestido de luces.

Por su parte, la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid ha mandado sus condolencias "ante la terrible e inesperada noticia del fallecimiento", apuntaban en 'X'. La Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero "Yiyo" también se ha sumado "al dolor de sus familiares, amigos y compañeros". "Sigue soñando allí arriba Nicolás. Descansa en paz, torero", finaliza la escuela.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 12 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 12 de enero

Un terremoto de Richter 7.2 sacude Haití

Publicidad

Sociedad

Vacunación masiva en la plaza de toros del pais vasco

Muere de forma repentina a los 17 años el novillero Nicolás Cubero, de la escuela taurina 'El Juli'

Así han incautado el mayor alijo de droga de Europa

Duro golpe al narcotráfico en Canarias: Incautan el mayor alijo de cocaína de Europa

Imagen de la Policía Nacional.

Herida una policía tras rebotarle un disparo de un compañero que repelió el ataque un perro en un narcopiso de Leganés

Imagen de la mujer atrapada en una tirolina
Rescate

Una mujer se queda atrapada en una tirolina a 50 metros de altura en Murcia

La muerte de dos jóvenes en Logroño
Logroño

Qué es lo que se sabe de la muerte de dos jóvenes en Logroño: una investigación abierta y sin signos de violencia

Camionero empotra
Cataluña

Un camionero embiste a la furgoneta de unos ladrones en un área de servicio de la AP-7: "Estamos hartos"

Los transportistas denuncian la vulnerabilidad que sufren en las áreas de descanso.

Silla en un aula
Educación pública

Nueve de cada diez docentes se sienten desbordados por la burocracia y el deterioro en las aulas

El informe de los Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs), publicado este lunes, alerta del deterioro del clima en las aulas, del aumento de las agresiones al profesorado y de una sobrecarga administrativa que resta tiempo a la enseñanza.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Encuentran el cadáver de una joven de 25 años en Málaga capital

Convento de monjas de Belorado

Muere una de las monjas de Belorado: "Ya advirtieron públicamente de los riesgos que suponía el traslado"

Camión de bomberos de la provincia de Sevilla

Un niño de 12 años salva la vida a su familia, intoxicada, presuntamente, por el humo de un brasero

Publicidad