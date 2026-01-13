Misterio resuelto gracias a la IA: del retablo de la Iglesia de San Miguel en Villalpando a un museo en Massachusetts

Una imagen en blanco y negro, dos fotografías de turistas en la red y la Inteligencia Artificial hizo su magia. El resultado, el misterio de la desaparición de una tabla gótica del siglo XV resuelto. La obra atribuida al pintor Nicolás Francés pertenecía al antiguo retablo de la Iglesia de San Miguel de Villalpando, en Zamora.

Conocida como 'Procesión al Monte Gargano', es uno de los mejores ejemplos de las colecciones de pinturas del gótico del Siglo XV. En 1957 fue vendida y desde entonces no se sabía nada de su paradero. Pero, la tenacidad del joven historiador de ZamorArte, Jaime Gallego, ha permitido localizarla en el Museum of Fine Arts de Springfield, en Massachusetts.

"Habíamos conseguido un negativo de la imagen de 1960 y, a través de la IA de Google Lens, encontramos dos coincidencias exactas de las fotografías que habían captado dos turistas en su visita al museo de Springfield. Nos pusimos en contacto con el museo y nos confirmó que allí tenían expuesta la tabla", relata Gallego orgulloso.

Vendida por algo más de 30 euros

Se malvendió por algo más de 30 euros dentro de un lote de diez tablas góticas que viajaron a Córdoba, a la capilla de la Baronesa Anita Breuille. Ahí se le pierde el rastro al que hace unos días la IA ponía luz. El investigador zamorano, gracias a la colaboración con el museo estadounidense, ha podido corroborar que la pintura se encuentra en perfecto estado de conservación. "La vendieron por algo más de 5.000 pesetas y ahora tiene un valor incalculable", se lamenta. "En aquella época, aquí en esta villa, había muchos templos y muy poco dinero para mantenerlos", señala Gallego para justificar la venta del patrimonio histórico-artístico.

Vuelta a casa

Ahora este zamorano sueña con poder contemplarla algún día expuesta en su pueblo. "Aunque sea sólo de forma temporal me gustaría que pudiera volver y exponerse en el futuro Museo de Arte Sacro de San Pedro de aquí, de Villalpando", señala. Los algoritmos de la IA hicieron su magia. Que la 'Procesión al Monte Gargano' cruce el Atlántico ya será un milagro.

