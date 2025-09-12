Un mes sin Beatriz: Oliva mantiene la esperanza en la búsqueda de la joven desaparecida

La conmoción continua en Oliva, ya han pasado 34 días desde la desaparición de Beatriz, una joven de 28 años de la cual no se tiene rastro desde la noche del 8 al 9 de agosto. Bea es madre de dos niños de 6 y 8 años. Lo único que se sabe de ella es lo que muestran las cámaras de seguridad.

A lo largo de la noche en la que Beatriz desapreció, fue captada en tres ocasiones por distintas cámaras. La primera, a las 23:34 horas junto a su pareja, Juanjo, paseando juntos. En el vídeo se muestra a Beatriz con una bolsa de basura, que posteriormente tira en un contenedor. Juanjo cuenta en el programa 'Y ahora Sonsoles' que se despidieron y que ella le comentó que se iba a casa. En ningún momento nota nada raro, ni ella le comenta que va a volver a salir después.

Lo que sucedió más tarde fue que Beatriz se marchó a su vivienda y a las 23:43 horas, diez minutos después, volvió a salir con ropa diferente. Según se ve en las grabaciones, no está acompañada y camina rápidamente a la vez que revisa su teléfono, dando la sensación de que habla con alguien.

Una hora más tarde, alas 00:36 horas, otra cámara del pueblo capta a la desaparecida. Continua pendiente del móvil y va muy distraída, llegando a tropezar al intentar sobrepasar un muro. Siendo esta, la última vez que se la ve en las grabaciones.

Nuevos testimonios

Hasta el momento se creía que Beatriz no volvió a ver a nadie después de estar con su pareja, pero debido a un nuevo testimonio de un amigo de esta, Jordi, se sabe que estuvo con una prima hermana de su madre. Al parecer, Jordi vio como la desaparecida subir a su vivienda, bajaba y se marchaba junto a esa familiar hacia una calle paralela rumbo a la carreta, ahí les pierden la pista.

Se sabe también, según un grupo de testigos que estaban en un bar cercano a su vivienda, que Beatriz se cambia de rompa en el intervalo de tiempo que sube a la casa, ya que después baja con un vestido.

Continua la búsqueda

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, pero lo que se sabe es que la Guardia Civil se está centrando en investigar el entorno social y familiar de Beatriz. Al igual, que distintas asociaciones de desaparecidos, como SOS Desaparecidos que comunicaban en sus redes sociales una alerta para encontrar a la joven.

Se ruega a la población que cualquiera que tenga algún tipo de pista, imagen o cualquier cosa que ayude a esclarecer dónde está Beatriz, se comunique con las autoridades pertinentes. Esperemos que aparezca pronto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com