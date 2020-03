El mensaje desesperado de la 'abuela mochilera' y sus compañeras de viaje tras quedar atrapadas en Birmania por el coronavirus

Un grupo de españolas que se encuentran atrapadas en Birmania debido al estado de alarma decretado ante la pandemia de coronavirus han lanzado un mensaje de auxilio. "Nos toman la temperatura y ese momento es de verdadero temblor porque en este país si tenemos un grado de más, no tenemos ni idea de lo que nos puede pasar", asegura una de ellas.

Lo que más temen es que se les acaba el seguro médico y dicen que la compañía se ha negado a renovárselo. Han sido calificadas de personas de alto riesgo y no les dejan salir del hotel.

"Estamos cagadas de miedo. La situación aquí es terrorífica. Vamos a caer como moscas, estamos muy asustadas. Necesitamos ayuda ya", aseguran en un mensaje que han hecho llegar al diario La Razón.

Las mujeres, de edades comprendidas entre 66 y 85 años, viajaron como turistas a Birmania el pasado día 10 de marzo, antes de decretarse el estado de alarma en España. Aseguran que no tienen posibilidad de comprar un billete de avión para volver a su país.

Se trata de Mercedes Gómez, de 73 años; Amparo Martín, de 71; Ana Fernández, de 66; Katina López, también de 66; y Cándida García, de 85 años, también conocido como la 'abuela mochilera'.

"Cuando salimos de España sólo había unos cuantos casos y ninguno en Birmania. Al principio, cuando íbamos por la calle todo el mundo quería hacerse una foto con nosotras. Ahora, cuando nos ven y se dan cuenta de que somos europeas, se alejan", asegura Katina, la mujer que ha escrito la carta dirigida al diario.

"Tengo que salir de aquí sí o sí. No solo soy diabética sino que padezco una insuficiencia pancreática y necesito una medicación que aquí no me dan si no es con receta médica", insta la mujer, que ha solicita que le envíen la medicación desde España.