Al menos seis heridos, entre ellos un menor de edad, en un atropello múltiple en A Coruña

En la plaza de Mina en A Coruña, al menos seis personas han resultado heridas este miércoles al mediodía tras un atropello múltiple. El incidente ocurrió hacia las 12.20 horas, cuando un turismo Volkswagen salió a gran velocidad desde un aparcamiento de hotel situado en la calle Juana de Vega y embistió a varios peatones que estaban cruzando correctamente con el semáforo en verde.

La fuerza del golpe fue tal que el parabrisas del coche quedó destrozado y parcialmente desprendidos. Algunos testigos aseguran a 'La Voz de Galicia' que el vehículo no frenó después de impactar contra la primera persona, llevándose por delante a más viandantes en uno de los pasos de cebra más concurridos de la ciudad.

Al lugar acudieron rápidamente varias ambulancias del 061 y efectivos de la Policía Local. Los equipos de emergencias atendieron en el suelo a las seis víctimas, mientras otros ciudadanos se apresuraban a socorrerlas tras el atropello.

Finalmente, cinco heridos fueron trasladados al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) y un menor al hospital materno infantil. Tres adultos, dos mujeres y un hombre, se encuentran en estado grave, mientras que otro hombre y otra mujer presentan heridas leves. Sobre la situación del menor, no trascendió la gravedad.

El conductor del turismo, un hombre, fue detenido por la Policía Local y conducido a dependencias policiales del 092, donde se le ha realizado las pruebas de alcohol, drogas y un reconocimiento médico. Mientras tanto, el vehículo quedó bajo custodia para las investigaciones.

El atropello obligó a cortar varias calles y desviar el tráfico, lo que ocasionó importantes retenciones en pleno centro. Aunque la circulación comenzó a restablecerse unos 25 minutos más tarde, la policía mantuvo un dispositivo en la zona tanto para regular el tránsito como para analizar el coche implicado.

