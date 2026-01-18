Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
JOVEN DETENIDO

Un menor agrede a su madre con un cuchillo, le roba la tarjeta a su abuela y huye de casa en Pontevedra

Los agentes tuvieron que perseguir a pie y en coche al joven, y, al detenerlo, les amenazó con el cuchillo. Cuando practicaron el registro, encontraron entre sus pertenencias la tarjeta de crédito, grandes cantidades de efectivo y drogas.

Polic&iacute;a Local

Policía LocalEuropa Press

Paula Hidalgo
Publicado:

Un menor desató el caos en Pontevedra por agredir y amenazar a su madre con un cuchillo, robarle la tarjeta de crédito a su abuela y escaparse de casa. Fue en la madrugada cuando el 112 recibió la llamada de alerta y movilizó a los agentes de la Policía Local.

El Concello ha informado que, al ser localizado por la policía en la zona de A Parda, el joven emprendió una huida a pie en la que los agentes tuvieron que llevar a cabo una ardua persecución hasta que lograron cortarle el paso. Una vez interceptado, el menor alzó el cuchillo a modo de amenaza hacia los policías e ignoró sus órdenes. Finalmente, acabó deponiendo su actitud y fue inmovilizado.

Cuando los agentes llevaron a cabo el registro, encontraron la tarjeta de crédito robada de la abuela del joven, una considerable cantidad de dinero en efectivo y sustancias compatibles con cocaína y pastillas de MDMA. El menor fue trasladado a dependencias policiales y su madre fue informada de lo ocurrido.

Dos menores detenidos por venta de droga

También, este mes la Policía local ha sorprendido a dos menores (uno de 16 años y otro de 14) realizando compra y venta de sustancias estupefacientes. Los agentes, que realizaban labores de prevención, observaron a los dos jóvenes realizando gestos sospechosos de tratarse de una transacción. Según el Gobierno local, uno de ellos sacó de su ropa interior una bolsa con una sustancia oscura que entregó al otro a cambio de monedas.

En este contexto, los agentes confirmaron que el comprador, de 16 años, había adquirido hachís para su consumo. Por su parte, el vendedor, de 14, llevaba consigo más trozos de hachís, material para la venta de sustancias y dinero en efectivo, lo que motivó a que se contactase con sus padres y se pusieran los hechos en conocimiento de Fiscalía de menores.

