Medidas en Semana Santa por la COVID-19 y restricciones en Extremadura, Andalucía, Galicia, Madrid, Cataluña, última hora en directo

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirma que desde el Consejo Interterritorial han intentado "llegar a un gran acuerdo de país porque la ciudadanía lo que requiere es certeza". Darias advierte que focalizará su atención en aquellos que "quieren avanzar no en quienes quieren enfrentar". La titular de Sanidad asegura que ya se sabe como se propaga el coronavirus y que el objetivo ahora es ganar tiempo mientras llegan las vacunas y evitar la llegada de una cuarta ola. Sobre alcanzar la meta de inmunizar el 70% de la población a lo largo del verano, la ministra reconoce que "no solo no vamos retrasados sino que a partir de abril habrá un incremento importante de llegadas de vacunas".