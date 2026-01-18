Matan a tiros a un hombre de 41 años frente a su vivienda en Murcia

En la madrugada de este sábado, un hombre perdía la vida tras recibir un disparo en la entrada de su domicilio en la diputación de El Algar, perteneciente a Cartagena, en la Región de Murcia, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

El suceso tuvo lugar en un dúplex situado en la calle Juan XXIII, donde la víctima fue encontrada tendida en el suelo con una importante pérdida de sangre, poco después de que varios vecinos escucharan una fuerte detonación. Fueron estos testimonios, los que alertaron a los servicios de emergencia.

Tras recibir varias llamadas de aviso, el 112 movilizó de forma inmediata a efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y a una unidad móvil del 061. A su llegada, los sanitarios intentaron reanimar al herido, pero las lesiones sufridas resultaron mortales, y el hombre fallecía en el mismo lugar de los hechos, sin llegar a ser trasladado a un hospital.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del suceso ni se ha informado de detenciones relacionadas con el caso. La investigación permanece abierta.

Otras noticias similares

Hace tan sólo una semana ocurría un caso similar, pero esta vez en Tarragona, donde un hombre resultaba herido tras un tiroteo entre dos vehículos en la N-340 a la altura de Vila-seca.

El suceso tuvo lugar el pasado viernes, cerca de las 15:00 horas, en una vía con un elevado volumen de tráfico, especialmente en fin de semana. Según confirmaron fuentes policiales, el enfrentamiento ocurría cuando uno de los dos ocupantes de un vehículo abría fuego contra otro coche en el que viajaban dos personas. Los disparos se produjeron mientras los dos vehículos circulaban por la carretera, generando una situación de peligro para el resto de conductores.

Al tratar de esquivar los disparos, el coche que iba siendo atacado sufrió un accidente. Como consecuencia del impacto, uno de sus ocupantes resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Afortunadamente, no se encuentra en estado de gravedad y está fuera de peligro, según las mismas fuentes.

Tras el ataque, el vehículo desde el que se efectuaron los disparos huyó del lugar, lo que ha abierto un amplio dispositivo de investigación para tratar de localizar a los responsables.

