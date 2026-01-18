Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

DISPAROS

Matan a tiros a un hombre de 41 años frente a su vivienda en Murcia

La víctima fue encontrada tendida en el suelo con una fuerte hemorragia. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Imagen de una ambulancia del 112 Regi&oacute;n de Murcia

Imagen de una ambulancia del 112 Región de MurciaEFE | Archivo

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

En la madrugada de este sábado, un hombre perdía la vida tras recibir un disparo en la entrada de su domicilio en la diputación de El Algar, perteneciente a Cartagena, en la Región de Murcia, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

El suceso tuvo lugar en un dúplex situado en la calle Juan XXIII, donde la víctima fue encontrada tendida en el suelo con una importante pérdida de sangre, poco después de que varios vecinos escucharan una fuerte detonación. Fueron estos testimonios, los que alertaron a los servicios de emergencia.

Tras recibir varias llamadas de aviso, el 112 movilizó de forma inmediata a efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y a una unidad móvil del 061. A su llegada, los sanitarios intentaron reanimar al herido, pero las lesiones sufridas resultaron mortales, y el hombre fallecía en el mismo lugar de los hechos, sin llegar a ser trasladado a un hospital.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del suceso ni se ha informado de detenciones relacionadas con el caso. La investigación permanece abierta.

Otras noticias similares

Hace tan sólo una semana ocurría un caso similar, pero esta vez en Tarragona, donde un hombre resultaba herido tras un tiroteo entre dos vehículos en la N-340 a la altura de Vila-seca.

El suceso tuvo lugar el pasado viernes, cerca de las 15:00 horas, en una vía con un elevado volumen de tráfico, especialmente en fin de semana. Según confirmaron fuentes policiales, el enfrentamiento ocurría cuando uno de los dos ocupantes de un vehículo abría fuego contra otro coche en el que viajaban dos personas. Los disparos se produjeron mientras los dos vehículos circulaban por la carretera, generando una situación de peligro para el resto de conductores.

Al tratar de esquivar los disparos, el coche que iba siendo atacado sufrió un accidente. Como consecuencia del impacto, uno de sus ocupantes resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Afortunadamente, no se encuentra en estado de gravedad y está fuera de peligro, según las mismas fuentes.

Tras el ataque, el vehículo desde el que se efectuaron los disparos huyó del lugar, lo que ha abierto un amplio dispositivo de investigación para tratar de localizar a los responsables.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 18 de enero de 2025

Imagen de archivo de una ambulancia en Murcia

Muere una niña de 9 años tras atragantarse en Murcia

Imagen de una ambulancia del 112 Región de Murcia

Matan a tiros a un hombre de 41 años frente a su vivienda en Murcia

Hallazgo de la mujer desaparecida
ASTURIAS

Localizan a la mujer de 49 años que había desparecido en Cangas del Narcea

Explosión en la estación de trenes de Tortosa por un vagón incendiado y la caída de la catenaria
INCIDENTE FERROVIARIO

Explosión en la estación de trenes de Tortosa por un vagón incendiado y la caída de la catenaria

Efemérides de hoy 18 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 18 de enero?
Efemérides

Efemérides de hoy 18 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 18 de enero?

Consulta las efemérides de hoy 18 de enero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen de archivo de un camión de Bomberos de Granada.
INCENDIO

Una decena de personas afectadas por un incendio en una vivienda en Granada

El fuego empezó en el salón de la vivienda, ubicada en la primera planta de un edificio de dos alturas, presuntamente a causa de un brasero.

Imagen de la Ertzaintza

Localizan el cadáver calcinado de una persona en un descampado de Bizkaia

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional

Un hombre persigue con un hacha a otro conductor por una discusión de tráfico en Palma: "Vete de aquí o te abro la cabeza"

Familiares de las víctimas

Andrea Ortuño pide "justicia sin rencor" tras el naufragio en Indonesia en el que murieron sus familiares

Publicidad