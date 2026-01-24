Matan a una mujer en Alhaurín el Grande (Málaga) y se entrega el presunto autor del crimen

Una mujer, quien se encontraba en el sistema de VioGén, ha sido asesinada este sábado en el Alhaurín el Grande, y el presunto autor de los hechos se ha entregado en la prisión, según han informado fuentes de la investigación a EFE.

El suceso ha ocurrido sobre las 11:40 horas, momento en el que los servicios de emergencias han recibido una llamada de una persona que escuchaba a su vecina pidiendo ayuda. Al llegar al lugar, los primeros agentes de la Benemérita vieron heridas en el cuello de la mujer y los médicos confirmaron su muerte.

La víctima se trata de una mujer de nacionalidad británica. Por su parte, el autor se entregó a la prisión de Alhaurín de la Torre. Según recoge EFE, el caso estaba activo en VioGen, con riesgo bajo y activo con medidas judiciales de prohibición, aproximación y comunicación.

Cronología de los hechos

Tal y como detalla la Guardia Civil al diario Málaga Hoy, la mujer habría sido apuñalada por su expareja. La llamada de alerta ocurrió a las 11:40. Poco después, otro vecino volvió llamar al 112 alertando de que había escuchado gritos en la vivienda, y que, incluso, había encontrado a una mujer ensangrentada en el suelo con un cuchillo al lado.

Los testigos cuentan a dicho medio local que, en un primer momento, el autor había huido de la vivienda y poco después se entregó. La víctima deja a tres hijos huérfanos, un niño y dos niñas, todos menores de edad entre 6 y 11 años.

5 mujeres asesinadas en 2026

En caso de confirmarse como caso de violencia machista, el número de mujeres asesinadas en 2026 sería ya 5 desde 1.347 víctimas mortales por Violencia de Género desde 2003. El año pasado se contabilizaron 48 mujeres víctimas por Violencia de Género, según contabilizó el Ministerio de Igualdad.

Para las víctimas de violencia machista, el 016 atiende a las víctimas de machista y sus entornos las 24 horas del día en 53 idiomas diferentes. También está habilitado el correo 016-online@igualdad.gob.es y se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 00 00 16.

Asimismo, los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

