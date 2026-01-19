Mario relata el "terror" que vivió en el accidente de tren de Adamuz: "Pánico, gente chillando y todo volando"

La tragedia golpeó Córdoba este domingo. Al menos 39 personas han muerto en el accidente de dos trenes en Adamuz registrado sobre las 19:45 horas de este 18 de enero. Un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas, y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua. Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente. Aún hay decenas de heridos y otros tantos desaparecidos.

Los testimonios que se van conociendo de todos aquellos que iban en los trenes afectados dejan una sensación de tristeza y desolación, aunque se mantiene la esperanza en los trabajos de los servicios de emergencia. Mario es una de esas personas que puede decir que ha vuelto a nacer. Viajaba en el vagón 4 y ha querido contar para Antena 3 Noticias cómo vivió el terrible accidente. Relata que sintió "pánico, terror, gente chillando por todos sitios, móviles y todo volando". Una vivencia, probablemente, difícil de olvidar.

Las causas del accidente

Aunque por el momento todos los esfuerzos se centran en tratar de socorrer a todos los atrapados, la principal pregunta que empieza a surgir en la de '¿qué pasó?'. Es pronto para aventurarse a ofrecer teorías, pero sí que se han ido conociendo algunos detalles de la tarde de este domingo en Adamuz.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecía esta madrugada y calificaba el siniestro de "tremendamente extraño", ya que el descarrilamiento se produjo en una recta de un tramo que había sido renovado hace pocos meses con una inversión de 70 millones de euros. Por el momento, entre las causas del accidente se baraja un error de mantenimiento, un error humano o un fallo técnico; ya que en ese tramo se requiere un cambio de agujas.

Según ha podido saber Antena 3 Noticias, la última revisión del tren de Iryo siniestrado en Adamuz se llevó a cabo hace cuatro días. El convoy fue revisado el pasado 15 de enero y se fabricó en 2022, según la información de la compañía.

Pedro Sánchez asegura que se sabrá "la verdad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios de comunicación este lunes desde Adamuz y ha asegurado que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente y se conocerá "la respuesta" al origen del siniestro. "Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta", ha reafirmado el jefe del Ejecutivo, tras visitar el lugar del accidente. Además, se ha comprometido ante los ciudadanos a informar "con absoluta transparencia y absoluta claridad" acerca de los motivos que han provocado el descarrilamiento y choque de los dos trenes.

Sánchez ha comparecido acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; y de los ministros de Transportes, Óscar Puente, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como del alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno. "Todos nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia, y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán la respuesta", ha insistido el jefe del Ejecutivo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.