La hermana de un trabajador de Renfe desaparecido en el accidente ferroviario de Adamuz: "Que se haga justicia"

Se viven días de extrema dureza en Córdoba tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz que deja al menos 41 fallecidos y multitud de familias rotas. Desde el domingo, los testimonios de los afectados han ido cobrando voz. En Antena 3 Noticias, hemos conocido el de María del Mar Fadón. Su hermano es uno de los desaparecidos del Alvia. Es trabajador de Renfe y hacía constantemente ese viaje. María del Mar pide que "se haga justicia".

La hermana de este trabajador de Renfe nos ha contado lo que su hermano solía decirle cuando recorría este trayecto: "mi hermano decía 'jo', cómo votaba hoy el tren, he pasado hasta miedo, me he tenido que agarrar, no hemos descarrilado de milagro". María del Mar insistía en que no quiere el dinero "de nadie", pues "ese dinero no me va a recuperar a mi hermano", incide, ante lo que reclama "que se haga justicia".

Su prioridad ahora, remarca, pasa por "recuperar el cuerpo de mi hermano, pasar página, intentar salir adelante", ya que "en esta vida no voy a vivir, voy a sobrevivir". Es el duro relato de una de las personas que ha visto su vida truncada tras el fatídico accidente.

"Todas las hipótesis están abiertas"

La pregunta que muchos se hacen ahora es la de qué ocurrió el domingo en Adamuz. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "todas las hipótesis están abiertas" acerca de las posibles causas del accidente ferroviario, aunque sí ha descartado la posibilidad de un sabotaje. "Todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso del siniestro están abiertas", ha indicado Marlaska en varias ocasiones, remitiéndose al informe que realizará la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

También ha recordado que la CIAF ha determinado que "será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del Iryo".

