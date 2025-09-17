Una marca de mayonesa ofrece su ayuda a la cafetería de Los Palacios a la que un cliente prendió fuego por no tener la salsa

"Sentimos no haber estado ahí. A partir de ahora, contad con nosotros", así comienza la publicación en el perfil de la marca en Instagram. "Dejad que nos encarguemos de la reparación del local y de que nunca más les falte mayonesa a vuestros sandwiches", continua el post. Este ofrecimiento público ya tiene más de mil "me gusta". En los comentarios se suceden los aplausos: unos para valorar el apoyo y otros para reconocer la maestría del equipo de marketing de la firma. No faltan los que lo tildan de muy oportuno, o incluso, de oportunista.

Sin embargo, la respuesta más destacada a este acto es el del propio establecimiento afectado, que desde su perfil agradece la oferta: "Muchas gracias!! ¡Es un placer recibir vuestra ayuda!", publica.

El gerente del establecimiento ha ampliado este reconocimiento desde su perfil: "Desde el minuto uno, hubo una marca que se puso en contacto con nosotros para ayudarnos con los desperfectos y poniendo a nuestra disposición todos sus recursos. Tanto todo el equipo de las postas como yo, queremos agradecer a @hellmanns_spain por todo lo que está haciendo por nosotros y confirmar que empezaremos a trabajar juntos para que Las Postas siga siendo un lugar único. Y tranquilos.... que a partir de ahora nunca nos faltará mayonesa para vuestros montaditos", publica José Antonio Liebre en Instagram.

Un cliente prendió fuego al local

Este episodio se remonta al pasado 20 de agosto, cuando un cliente prendió fuego a la barra de la cafetería Las Postas en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca. El incidente se inicia cuando un vecino de Córdoba, tras ser informado de que no quedaba mayonesa en la cafetería, abandonó el lugar para regresar minutos después con gasolina. Acto seguido, incendió la zona de la barra.

La rápida actuación de la Guardia Civil y de una empleada, que siguió al sospechoso y facilitó su detención, permitió evitar daños mayores. El autor de los hechos sufrió quemaduras durante el ataque y fue puesto bajo custodia.

El suceso causó una gran conmoción en el municipio sevillano, tanto por la violencia de la reacción como por lo absurdo del motivo. A raíz de ello, Hellmann’s no tardó en difundir este mensaje dirigido directamente al establecimiento. Una reacción que ha sido acogida en general con simpatía y que Las Postas sin duda aprovechará con mucho gusto.

