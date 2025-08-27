El mar ruge en Cádiz: las imágenes de cómo el oleaje casi se traga un chiringuito en Barbate

Las impresionantes imágenes grabadas esta semana en la costa de Cádiz muestran cómo una pared de agua irrumpe en la playa y estuvo a punto de engullir un chiringuito en Barbate. El mar de fondo, acompañado de corrientes de resaca, levantó olas que barrieron la arena y se colaron hasta la estructura del local, anegando la zona y obligando a trabajadores y clientes a retirarse a toda prisa para ponerse a salvo.

El episodio, inusual por su intensidad, se explica por la combinación de mar de fondo, oleaje generado lejos pero que llega con gran energía, y resacas que rompen con fuerza en la orilla, creando una sensación de "marea viva" continua. Ante escenas como estas, se recomienda extremar la precaución: alejarse de la línea de rompiente, no acercarse a pasarelas o espigones y, si hay baño, hacerlo solo en zonas vigiladas y siguiendo las indicaciones del personal de playa.

