Un maquinista jubilado carga contra la gestión ferroviaria de Transportes: "Son gente que no tiene ni idea"

España sigue consternada. En las últimas 48 horas se han producido dos accidentes ferroviarios, el primero en Adamuz (Córdoba) y el otro entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). En lo que respecta al primero, ha salido a la luz una serie de audios extraídos de la caja negra del Iryo. Se trata de las primeras comunicaciones que el maquinista del tren establece con el centro de mando en Atocha. Este señala que ha sufrido un "enganchón".

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios tiene todavía muchas incógnitas que resolver. No obstante, la voz de la experiencia tiene mucho que decir sobre la materia ferroviaria. Con ello, desde Espejo Público, Susanna Griso ha tenido oportunidad de hablar con un maquinista jubilado de nombre ficticio José, quien hace su lectura de la llamada del maquinista de Iryo y la posible historia detrás del accidente.

"Él va en marcha (haciendo referencia al maquinista de Iryo) y nota que ha habido un enganchón, y a lo mejor el Alvia ya ha pasado", expresa el maquinista jubilado. El extrabajador ferroviario cree que tras ese enganchón, el maquinista es informado por el interventor de que ha sufrido un descarrilamiento.

Además, José estima que si se hubieran cruzado el Iryo y el Alvia "cinco o seis segundos después"no hubiera pasado nada.

¿Cómo se ha producido este accidente?

Pero, ¿cómo se produjo el accidente? El maquinista explica: "Ves que el Alvia, por ejemplo, va ocupando, son dos líneas blancas tanto en un sentido como en el otro. Ves que el Alvia va pasando y va ocupando 'trocitos' de esa línea blanca que hay. Se va poniendo rojo conforme va pasando mucho tiempo, lo de atrás se va liberando, se va poniendo blanco y sigue ocupando que se va poniendo rojo. Entonces yo creo que el chaval que estaba en el puesto de mando no se dio cuenta de que la línea roja que estaba ocupada ya por el Alvia no avanzaba".

Según el maquinista, cree que el Iryo no se dio cuenta de que estaba frenado ahí. "Pienso que es eso, lo que no se dio es que no avanzaba ese trozo de luz roja. Todas las señales que están por detrás del Alvia se han puesto en rojo, porque no avanza, entonces automáticamente hasta que no liberas dos veces una señal la de atrás no se abre", añade.

El exmaquinista sobre Transportes: "Hay cosas que no pueden ser"

En lo que se refiere a la huelga del Sindicato de Maquinistas, SEMAF, ha convocado huelga general para reclamar medidas de seguridad. Con ello, José afirma que denuncia toda esta coyuntura: "La historia es que hay que mantenerlo". El exmaquinista muestra su decepción viniendo de "ser superpunteros" a pasar una situación de decir "esto no puede ser".

Asimismo, ha criticado los cambios que ha habido con respecto a la restricción de Adif con respecto al límite de velocidad ferroviaria en el tramo Madrid Barcelona. La entidad adscrita al Ministerio de Transportes ha levantado el límite de 160 km/hora, pero cuatro puntos tendrás límites de 230 km/h donde antes se podía circular por 300 km/h. El maquinista apunta a que los responsables del Ministerio de Transportes"son gente que no tiene ni idea". "Hay cosas que no pueden ser", agrega.

El experto asegura que hace años había personal que trabajaba para observar los terraplenes, pero conforme se "fueron jubilando" los trabajadores "salían más contratas de fuera".

