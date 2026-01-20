Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente tren Adamuz

La maquinaria pesada trabaja en la zona del accidente de tren de Adamuz para mover vagones y sacar al menos 3 cadáveres más

El objetivo es que esa maquinaria pesada acceda a los vagones del Alvia que se precipitaron por un talud de cuatro metros y quedaron destruidos por completo para poder sacar de ahí más víctimas mortales. Hay tres cuerpos más localizados.

Grúas en el lugar del accidente.

Grúas en el lugar del accidente de tren | antena3.com

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

Cerca de la medianoche llegó al lugar del choque de trenes en Adamuz (Córdoba)la maquinaria pesada necesaria para completar las labores de excarcelación de cadáveres. Ayudarán a mover los vagones del tren Alvia. Además, han llegado a la zona dos piezas que serán fundamentales en estas labores. Una pinza giratoria 360 grados de gran potencia con la que cogerán esos vagones y un cazo de limpieza para despejar las vías. Esta mañana además, se espera la llegada de más maquinaria pesada.

Los vagones a los que hay que acceder son los del Alvia que se precipitaron por un talud de cuatro metros tras el impacto. Quedaron destruidos por completo. El objetivo es poder sacar de ahí más víctimas mortales. Por el momento hay tres cuerpos más que han sido localizados pero no se pueden extraer por motivos de seguridad.

El objetivo es llegar a dar cuanto antes una cifra del número definitivo de fallecidos. Trasladar, de una vez, la tranquilidad a los familiares y acabar con la incertidumbre. La tarea es muy complicada e incluso peligrosa. Hay que garantizar la seguridad de los equipos de rescate.

Tres cadáveres localizados a los que los equipos de rescate no han podido acceder

Durante esta noche las máquinas han estado trabajando pero no será hasta la mañana de este martes, con la luz del día, cuando pueda llegar hasta los dos vagones del Alvia la maquinaria pesada necesaria para poder excarcelar los cuerpos que siguen atrapados.

En este momento hay 3 personas atrapadas, su rescate ponía en peligro la integridad de los equipos porque al girar el vagón se ponía en peligro a los bomberos. Durante esta madrugada la UME ha estado apuntalando el tren Iryo para abrir un pasillo por donde pueda acceder la grúa para levantar los vagones y sacar a las víctimas.

Los vagones que cayeron por el terraplén de 4 metros son un amasijo de hierro y sacar los cuerpos ya localizados es un trabajo muy complicado. Los equipos siguen trabajando con la esperanza de que al levantar esos vagones no encuentren más fallecidos.

A 0.00 horas ya se habían realizado 23 autopsias. La prioridad ahora es identificar a los fallecidos para poder comunicarlo a las familias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 20 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 20 de enero? 

La increíble aventura de Zara Rutherford, la piloto que se ha propuesto dar la vuelta al mundo en solitario

Publicidad

Sociedad

Imagen de la zona del accidente ferroviario en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Aumenta a 41 la cifra de muertos

Tragedia ferroviaria.

Un experto forense, sobre la identificación de las víctimas del accidente de Adamuz: "No se te puede olvidar que estás dentro de una persona que iba en un tren volviendo a casa"

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 20 de enero de 2026

Grúas en el lugar del accidente.
Accidente tren Adamuz

La maquinaria pesada trabaja en la zona del accidente de tren de Adamuz para mover vagones y sacar al menos 3 cadáveres más

Trabajos en el punto del accidente en Adamuz
Accidente Adamuz

La Comisión de investigación analizará la rotura de la vía en el punto del accidente de Adamuz y la rodadura del Iryo

Zara Rutherford, la piloto que se ha propuesto dar la vuelta al mundo en solitario
Efemérides 

Efemérides de hoy 20 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 20 de enero? 

Consulta las efemérides de hoy 20 de enero de 2026 y descubre quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy. 

Imagen de las grúas que llegan a Adamuz, Córdoba
Choque de trenes en Adamuz

Tragedia en Córdoba: al menos 40 muertos al chocar dos trenes de alta velocidad en Adamuz

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ha dejado al menos 40 muertos, y decenas de heridos, de ellos 41 siguen hospitalizados, y 5 de ellos son niños.

Adamuz, Córdoba

VÍDEO: Llegan las grúas a la zona del accidente de Adamuz para levantar los vagones siniestrados

Jesús Contreras

Así es el efecto lazo que podría haber provocado el accidente de Adamuz, según el ingeniero Jesús Contreras

Manuel Domínguez, el maquinista jubilado que conoce el tramo del accidente en Adamuz

Manuel Domínguez, maquinista jubilado conocedor del tramo del accidente: "Cuando un carril está roto, las señales se ponen en rojo y los trenes se paran"

Publicidad