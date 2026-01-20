La maquinaria pesada trabaja en la zona del accidente de tren de Adamuz para mover vagones y sacar al menos 3 cadáveres más

Cerca de la medianoche llegó al lugar del choque de trenes en Adamuz (Córdoba)la maquinaria pesada necesaria para completar las labores de excarcelación de cadáveres. Ayudarán a mover los vagones del tren Alvia. Además, han llegado a la zona dos piezas que serán fundamentales en estas labores. Una pinza giratoria 360 grados de gran potencia con la que cogerán esos vagones y un cazo de limpieza para despejar las vías. Esta mañana además, se espera la llegada de más maquinaria pesada.

Los vagones a los que hay que acceder son los del Alvia que se precipitaron por un talud de cuatro metros tras el impacto. Quedaron destruidos por completo. El objetivo es poder sacar de ahí más víctimas mortales. Por el momento hay tres cuerpos más que han sido localizados pero no se pueden extraer por motivos de seguridad.

El objetivo es llegar a dar cuanto antes una cifra del número definitivo de fallecidos. Trasladar, de una vez, la tranquilidad a los familiares y acabar con la incertidumbre. La tarea es muy complicada e incluso peligrosa. Hay que garantizar la seguridad de los equipos de rescate.

Tres cadáveres localizados a los que los equipos de rescate no han podido acceder

Durante esta noche las máquinas han estado trabajando pero no será hasta la mañana de este martes, con la luz del día, cuando pueda llegar hasta los dos vagones del Alvia la maquinaria pesada necesaria para poder excarcelar los cuerpos que siguen atrapados.

En este momento hay 3 personas atrapadas, su rescate ponía en peligro la integridad de los equipos porque al girar el vagón se ponía en peligro a los bomberos. Durante esta madrugada la UME ha estado apuntalando el tren Iryo para abrir un pasillo por donde pueda acceder la grúa para levantar los vagones y sacar a las víctimas.

Los vagones que cayeron por el terraplén de 4 metros son un amasijo de hierro y sacar los cuerpos ya localizados es un trabajo muy complicado. Los equipos siguen trabajando con la esperanza de que al levantar esos vagones no encuentren más fallecidos.

A 0.00 horas ya se habían realizado 23 autopsias. La prioridad ahora es identificar a los fallecidos para poder comunicarlo a las familias.

