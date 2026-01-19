Manuel Domínguez, maquinista jubilado conocedor del tramo del accidente: "Cuando un carril está roto, las señales se ponen en rojo y los trenes se paran"

Tras el choque de los dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Manuel Domínguez, un maquinista jubilado que conocía bien el tramo de la vía en el que se produjo el accidente, ha declarado en Antena 3 Noticias lo que él considera que pudo haber sido la causa de esta tragedia que ya ha dejado al menos 40 víctimas mortales.

"La sospecha es que hay dos posibilidades": "un defecto en la vía" o "defecto en los elementos del tren", afirma. "Es verdad que es raro, porque la vía estaba recién renovada", indicaba el maquinista.

"No había escuchado que hubiera vibraciones anómalas en el trayecto"

Sobre la cuestión de las vibraciones que se produjeron instantes previos al descarrilamiento del tren iryo, Domínguez ha asegurado "en ese tramo no ha escuchado a nadie decir que hubiera vibraciones anómalas, pero en el tramo de Mejorada del Campo sí que dicen que hay vibraciones superiores". Además, destaca que en ese trayecto, los compañeros circulan "a velocidad inferior, pero en el tramo donde se ha producido el accidente yo no he escuchado nada", sostiene.

"Si se rompe, la luz se apaga"

Sobre la rotura de la vía, Domínguez ha indicado si se podría haber producido antes o después del accidente: "Si se hubiera roto antes, se rompe un circuito eléctrico y la señalización hubiera pasado a la indicación de parada", asegura. "Se habría indicado. Es como cuando uno tiene un interruptor en casa", añade. "Si el cable se rompe, la luz se apaga. Si el carril deja de tener continuidad, las señales pasan de permitir el paso a pedir la parada y te indica que tienes un punto de parada donde se ha producido la incidencia", insiste Manuel Domínguez.

Además, detalla que "cuando un carril está roto, las señales se ponen en rojo y los trenes se paran".

Sobre cuándo se pudo producir la rotura específicamente, Domínguez indica que "se ha podido romper justo al paso. Si se rompió al pasar el tren... no había señales. Estaban permitiendo el paso", considera.

"Con haber recibido la señal 2 kilómetros antes, podría haber parado"

Asimismo, ha especificado qué hubiera pasado si el tren hubiera descarrilado antes de que el otro se aproximara y afirma que el tren Alvia podría haber tenido otro destino. "Si hubiera descarrilado antes, al tren que venía de frente le habrían saltado las alarmas." Con haber recibido señal 2 kilómetros antes, podría haber parado", ha declarado.

El maquinista ha destacado también que "la fortuna dentro de la fatalidad es que los vagones de preferente iban en cabeza y los de turista, atrás", afirma. "Eso hace que haya menos afectados", ha destacado.

