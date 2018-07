Políticos y víctimas critican la falta de unidad en el homenaje a los fallecidos en el 11-M

Políticos y miembros de la Asociación 11-M han lamentado este miércoles la dispersión de las asociaciones de víctimas en los actos de memoria de los fallecidos en los atentados de Atocha, y han pedido a las instituciones que contribuyan a la unidad.



Durante un homenaje en la estación de Atocha convocado por varios sindicatos y la Unión de Actores, la presidenta de la Asociación 11-M, Pilar Manjón, ha lamentado que haya "víctimas de primera y de segunda", y ha considerado "una pena" que el PP "no colabore en la unificación de criterios para rendir tributo de forma conjunta".



El candidato del PSOE a la Alcaldía de la capital, Antonio Miguel Carmona, ha prometido que si es alcalde desde el año próximo se celebrará un acto institucional único en memoria de las víctimas.



También ha acudido el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, quien ha dicho que hoy no es un día para hacer declaraciones, sino para mostrar "respeto y afecto" por todas las víctimas.



Acto por las víctimas en la Catedral de la Almudena

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha expresado hoy el apoyo a las víctimas y a los familiares del "salvaje atentado" del 11-M, llevado a cabo por el "terrorismo más absurdo", y ha condenado estos actos "en cualquier sitio del mundo y cualquiera que sean sus circunstancias".



"Nada justifica esa barbaridad", ha asegurado González antes de entrar en la Catedral de La Almudena, donde se ha oficiado un funeral por las 192 víctimas de los atentados de 2004.

Ignacio González ha recalcado que hoy se conmemora el acontecimiento "más triste de los últimos años" en España, y ha aprovechado para condenar el terrorismo en cualquier país y por parte de cualquier grupo "porque nada justifica esa barbaridad".



El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha coincidido en que el 11-M fue el mayor atentado terrorista de la historia de Europa y una "terrible tragedia", con 192 muertos y 1.500 heridos víctimas del terrorismo yihadista.



Fernández Díaz ha explicado que tras el funeral viajará a Estrasburgo para inaugurar una exposición sobre la lucha de la Guardia Civil y la Policía Nacional para derrotar a ETA, muestra que recogerá el "sacrificio y el tributo de sangre" que han pagado estos cuerpos para acabar con la banda terrorista.



"350 guardias civiles y policías nacionales han fallecido para que hoy podamos disfrutar de las libertades y no estemos sometidos a este proyecto totalitario que pretenden los terroristas de ETA", ha afirmado.



También ha acudido al funeral la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien ha asegurado que las víctimas del 11-M "merecen el reconocimiento y la memoria". Por su parte la alcaldesa, Ana Botella, ha acudido para honrar a las víctimas del que fue "probablemente el día más triste en la memoria de la mayoría de los españoles".