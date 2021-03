Madrid: Reacciones a la moción de censura y última hora de las elecciones en Madrid, en directo

El portavoz del grupo Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, deja claro que "por encima del Estatuto de Autonomía no hay nadie. Tampoco Ayuso, por lo que una vez presentada la moción de censura no se pueden convocar elecciones". Según el político, no contemplan elecciones "porque sería ir contra la Ley". De Isabel Díaz Ayuso dice que es "el Puigdemont de Madrid".