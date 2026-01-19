Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Madrid despliega apoyo psicológico y sanitario en Atocha tras el descarrilamiento mortal en Córdoba

La Comunidad activa recursos del SUMMA 112 y se pone a disposición de Andalucía para atender a familiares de las víctimas.

Irene Delgado
Publicado:

La Comunidad de Madrid ha activado un dispositivo de apoyo psicológico y sanitario en la estación de Atocha para atender a familiares y allegados de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, donde un tren descarriló durante la noche con un balance de al menos 21 fallecidos.

Según informaron fuentes del Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso, un psicólogo clínico de emergencias se ha desplazado hasta la estación madrileña con el objetivo de prestar asistencia inmediata a las personas afectadas. Junto a este profesional, personal de Protección Civil y de Emergencias del 112 se encuentra también en Atocha para apoyar en la gestión y atención a víctimas y familiares del siniestro.

En el marco de este dispositivo, el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112, ha enviado a la estación a su supervisor de guardia y a un psicólogo clínico de emergencias "por si hubiera necesidad de prestar asistencia a familiares o allegados de los viajeros de los trenes siniestrados".

Además, el servicio sanitario madrileño ha puesto en situación de alerta a una Unidad de Logística Asistencial y al equipo de Catástrofes, ante una posible activación y traslado hasta el lugar del accidente en la provincia de Córdoba, junto con unidades asistenciales de Soporte Vital Avanzado.

La Comunidad de Madrid ha subrayado también su disposición a colaborar con las autoridades sanitarias andaluzas. En este sentido, ha informado de que la Dirección General Asistencial de la Consejería de Sanidad se ha puesto a disposición del Servicio Andaluz de Salud "para lo que haga falta".

Familiares de pasajeros del Alvia acuden a la estación de Huelva

Familiares de los pasajeros del tren afectado, se han desplazado este domingo a la estación onubense en busca de información. La imposibilidad de contactar con sus allegados ha llevado a decenas de personas a acudir al recinto ferroviario, donde se han vivido momentos de gran tensión emocional.

Los familiares han llegado visiblemente afectados por la falta de noticias sobre el estado de sus seres queridos, a la espera de confirmaciones oficiales tras el grave accidente ferroviario.

Ante la situación, en la estación se ha habilitado un punto de atención psicológica para asistir a los allegados de los viajeros. Hasta el lugar se han trasladado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, María José Rico, con el objetivo de acompañar y prestar apoyo directo a las familias.

El Ayuntamiento ha trasladado públicamente su condolencia a través de las redes sociales. En su mensaje, el consistorio ha expresado su "más sentido pésame" y su cercanía a las familias de las víctimas del choque entre los trenes que realizaban los trayectos Huelva-Madrid y Málaga-Madrid. En la misma comunicación, añadió: "Deseamos una pronta recuperación a las personas heridas".

