Muerte extraña

Libertad provisional para el hijo de la mujer hallada muerta en su domicilio de Palma en extrañas circunstancias

La Policía Nacional investiga si la muerte de la anciana, cuyo cuerpo llevaba más de un mes en la vivienda, tuvo una causa violenta

Polic&iacute;a Nacional y Guardia Civil buscan a los autores del atraco a mano armada en un establecimiento de Toledo

Policía Nacional y Guardia Civil buscan a los autores del atraco a mano armada en un establecimiento de ToledoEUROPAPRESS

Carla Mayol
Publicado:

La Policía Nacional arrestó el pasado martes a un hombre como presunto autor de un delito contra la vida tras el hallazgo del cuerpo sin vida de su madre, una mujer de 80 años, en su domicilio del distrito Ponent de Palma. El cadáver fue descubierto el lunes 6 de octubre, aunque según la versión del hijo, el fallecimiento habría ocurrido a principios de septiembre. Un juzgado de Palma ha decretado hoy la puesta en libertad provisional para el hijo de la fallecida.

La investigación se inició tras una llamada de una vecina al 091el pasado 6 de octubre sobre las 14:20h. La mujer acudió preocupada a los servicios de emergencia porque llevaba más de un mes sin tener noticias de la anciana, que vivía sola. Al llegar al lugar una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, los agentes encontraron la puerta cerrada y solicitaron la intervención de los bomberos para poder acceder. Sin embargo, justo en ese momento, la puerta se abrió desde dentro: era el hijo de la fallecida, quien aseguró que su madre había muerto semanas antes y que el cuerpo seguía en su dormitorio.

Sospechas desde el primer momento

A partir de ese momento, se activó el protocolo judicial habitual en estos casos. El Grupo de Homicidios, junto a la Policía Científica y un médico forense, acudieron a la vivienda para realizar una inspección detallada. Según fuentes policiales, tanto las circunstancias del hallazgo como el comportamiento del hijo levantaron sospechas.

La investigación tomó un giro relevante tras los primeros resultados de la autopsia preliminar, que evidenciaron lesiones compatibles con una muerte violenta. Esto motivó la detención del hombre el pasado 14 de octubre como presunto responsable del fallecimiento. La investigación continúa abierta mientras se espera el informe definitivo de autopsia del Instituto de Medicina Legal, que será clave para esclarecer de forma concluyente la causa de la muerte.

