Los internautas inundan las redes de memes con la llegada de la primavera más fría

TOMÁRSELO CON HUMOR

Puede no parecerlo, pero este martes ha empezado la primavera. Sin embargo, lo que no trae con ella es el buen tiempo. Quienes disfrutan del frío y al lluvia estarán felices, pero quienes desean sol y calor ya no aguantan más y tratan de tomárselo con humor. Y uno de los mejores métodos para ello es reírse con memes de todo tipo