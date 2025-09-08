Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lady Gaga triunfa en los MTV Music Video Awards como Artista del Año

Lady Gaga, Ariana Grande y Sabrina Carpenter destacaron en la gala celebrada en Nueva York.

Lady Gaga

Lady GagaGetty Images

María Cobas
Publicado:

Los premios MTV Music Video Awards, que reconocen cada año lo mejor de la industria musical y audiovisual, se han celebrado este domingo en el UBS Arena de Nueva York.

Lady Gaga llegaba como una de las grandes favoritas con doce nominaciones, ganó en cuatro de las categorías. Entre ellas, Artista del Año y Mejor Colaboración con su amigo y compañero Bruno Mars en 'Die with a Smile'. Por su canción 'Abracadabra' recibió la Mejor Dirección de Video Musical y Mejor Dirección de Arte.

Le siguen Ariana Grande que se convirtió en la ganadora con Brighter Days Ahead Vídeo del Año, Mejor Vídeo Pop y Mejor vídeo de larga duración. Sabrina Carpenter, que también levantó dos premios: mejor álbum y mejor artista pop.

El premio a Canción del Año fue para ROSÉ y Bruno Mars, mientras que talentos emergentes como Tyla (Afrobeats), Lisa junto a Doja Cat y RAYE (K-Pop) y Megan Moroney (Country) también se llevaron galardones en sus respectivas categorías.

Unos premios que sirven para premiar a las estrellas del momento, pero también para recordar y homenajear a figuras icónicas. El cantante Ricky Martin recibió el primer Latin Icon Award. El intérprete de Puerto Rico, que desde hace décadas destaca como una de las voces latinas más reconocidas en Estados Unidos, celebró este premio cantando algunas de sus canciones más famosas como 'Livin la vida loca', 'Vente pa'ca' y 'María'.

¿Quién decide los ganadores de los MTV VMAs?

- Categorías principales (Vídeo del Año, Artista del Año, Canción del Año…): Votación abierta al público en la web y app de MTV.

- Premios técnicos (dirección, coreografía, efectos visuales…): Elegidos por un panel de expertos y el equipo de MTV.

- Premios honoríficos (Video Vanguard, Latin Icon, Visionary…): Decisión directa de MTV para reconocer trayectorias.

