El duro vídeo con el que la policía pretende concienciar a los más jóvenes a quedarse en casa

El Sindicato mayoritario en afiliación del Cuerpo Nacional de Policía ha pedido a todos los jóvenes que no intenten de escapar de casa durante el periodo de confinamiento por el estado de alarma.

Ha hecho esta petición a través de Twitter, donde ha publicado el vídeo de una joven que intenta salir por la ventana y termina cayendo desde un segundo piso a la acerca de la calle. Unas duras imágenes con las que pretende concienciar a la juventud de la importancia de quedarse en casa.

"A todos los adolescentes que estáis cumpliendo #QuedateEnCasa desde SUP os pedimos que no hagáis locuras. No intentéis escapar de casa, esto no es un castigo, no es para joderos la vida. Hay tiempo de ver a los amigos.

Vuestra familia os protege de enfermar o peor aún, de morir", escribe el sindicato policial en la red social.