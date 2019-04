La madre de Yéremi pide un careo entre Ojeda y el resto de presos "para saber dónde está el niño"

SE CUMPLEN DIEZ AÑOS DE LA DESAPARICIÓN

Aquel 10 de marzo de hace diez años la familia se había reunido en la casa de los abuelos para el almuerzo. Yéremi y sus primos jugaban en un solar hasta que la abuela los llamó para comer y el pequeño fue el único que no apareció. Hoy la guardia civil cuenta con un sospechoso principal, Antonio Ojeda, que aunque ha reconocido los hechos ante sus compañeros de celda siempre lo ha negado ante el juez. La familia solicita un careo entre Ojeda y los presos y la reconstrucción de lo ocurrido para intentar saber así dónde está el pequeño, porque "que lo condenen o no ya no nos interesa" dice la madre.