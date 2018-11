La fiscal pide al jurado popular que no sienta "temor" para castigar al asesino de Pioz sea "con la prisión permanente revisable"

El Ministerio Fiscal, en el escrito de conclusiones provisionales de peticiones de pena mantiene que Patrick Nogueira, el asesino confeso de Pioz, cometió cuatro asesinatos, y dirigiéndose al jurado le pide que, en base a las pruebas, "no tenga temor" y apliquen contra él la prisión permanente revisable porque "es revisable" y se olvidarán de él, pues "tendrá su tratamiento" pero considera que es una persona "con una tremenda maldad".

En su informe, el único que ha sido presentado por ahora, el Ministerio Fiscal no observa ninguna atenuante en Patrick, salvo la pequeña excepción de que entregara a la vuelta de marcharse a Brasil un móvil reseteado.

Otra alternativa que propone, en vez de las dos penas de prisión permanente revisable por la muerte de los pequeños y la pena de 40 años por los dos asesinatos de los mayores, es la de un asesinato grupal, esto es, una petición de prisión permanente revisable como grupo de más de una persona asesinadas y tres asesinatos -con 60 años en total-, incluyendo alevosía.

Para la fiscal Rocío Rojo, se trata de un hecho "que no admite ninguna duda que se ejecutó a una familia" y sobre la cuestión de quien es el autor de los hechos a su juicio está "clara desde el principio", y "se cierra la investigación en un par de días", pese a los rasgos psicopáticos, algo que no afecta a los hechos.

No sabe cual puede ser el motivo por el que los mató porque no está dentro de su cabeza, pero ha incidido en que no fue de manera impulsiva porque mató a tres personas, las descuartizó y esperó una hora, e incluso mientras dijo que se iba a duchar y a comer sándwich de atún, y luego esperó a Marcos, el cabeza de familia, unas horas para matarlo, lo que a su juicio desvela claramente que actuó "fría y premeditadamente".

La fiscal ha insistido dirigiéndose al jurado popular en que lo que se sabe sobre estos asesinatos no ha sido por Patrick "que ha mostrado versiones contradictorias", y "nunca ha contado como se han producido los hechos", sino por unas conversaciones de Whatsapp que tampoco fueron entregadas por él "de manera voluntaria" .

Ha explicado las conversaciones en las que Patrick Nogueirá relata a Marvin como lo ha hecho con mensajes como "mi cuchillo estaba cortando el garganta a ella"; afirma en referencia a la muerte de Janaina, que es a la primera a la que mató.

Según Rojo queda probado que ella estaba frente a él, pero niega que hubiera una actitud de defensa, ni tampoco en referencia al mordisco que le propino ella, que a su juicio pudo ser un "instinto de supervivencia" porque no esperaba el ataque y por tanto no está en actitud de defenderse pues se encontraba fregando los platos y le cortó "el cuello de forma instantánea".