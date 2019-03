La Audiencia de Alicante no ve delito en llamar a alguien "caranchoa"

ARCHIVADA LA QUERELLA

Los magistrados archivan la causa contra el youtuber MrGranBomba por su polémico video de "caranchoa". La resolución incide en que la palabra no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, por lo que no puede definirse como injuria. Con este argumento, la Audiencia de Alicante ha archivado la querella por injurias y calumnias contra el youtuber. En el auto, se considera que la expresión "caranchoa" no tiene la gravedad suficiente para ser una infracción penal.