La Justicia confirma la condena al maquinista como único responsable del accidente de tren de Angrois, en Santiago

La Audiencia de A Coruña ha confirmado esta misma mañana la condena al maquinista del tren Alvia que descarriló en la curva de Angrois, en Santiago de Compostela, el 24 de julio del año 2013, provocando un accidente en el que perdieron la vida 79 personas y otras 143 resultaron heridas graves.

En la sentencia, que consta de un total de 268 páginas, la Justicia concluye que Francisco José Garzón cometió una "imprudencia temeraria" al infringir su obligación de prestar atención a la conducción “por mantener una llamada telefónica completamente innecesaria que lo distrajo de su obligación fundamental de adecuar la velocidad al tramo de vía en el que se encontraba".

Así, recalca que "no atendió a la documentación en cabina ni prestó atención a la vía, siendo múltiples las señales de carácter visual y acústico que desatendió de manera continuada".

En esta resolución la Justicia también señala que en el recurso presentado por el maquinista éste ni siquiera discute “que al mando del tren a una velocidad de 200 kms/h mantenía una conversación telefónica que lo llevo a incumplir la obligación que conocía de reducir la velocidad a 80 kms/h en el tramo en el que se produce, por el mencionado exceso de velocidad, el descarrilamiento".

El responsable de Seguridad, absuelto tras el recurso presentado por Renfe

Esta nueva sentencia señala al maquinista como único responsable del accidente y absuelve, por tanto, a otra persona hasta el momento también condenada: el exresponsable de Seguridad en la Conducción de ADIF, Andrés Cortabitarte.

Tras el recurso presentado por Renfe, la Justicia considera que el extrabajador del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias actuó "conforme a los estándares establecidos para la puesta en servicio de nuevas líneas".

Sin embargo, el texto cuenta con un voto particular de una magistrada que entiende que se debería mantener la condena a Cortabitarte.

Lo mismo opinan desde la plataforma de víctimas del accidente. Su portavoz, Jesús Domínguez, asegura que están "desolados" con una decisión que consideran "terrible para toda la sociedad".

22 millones en indemnizaciones

La Audiencia Provincial confirma la responsabilidad civil de RENFE y del maquinista, por lo que la aseguradora, QBE, deberá hacer frente a las indemnizaciones de las cantidades fijadas en la sentencia, que asciende a más de 22 millones de euros: 12 millones para los familiares de las personas que perdieron la vida, y 10 para los viajeros que sufrieron lesiones a causa del descarrilamiento.

