Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Angrois

La Justicia confirma la condena al maquinista como único responsable del accidente de tren de Angrois, en Santiago

La Audiencia de A Coruña confirma la condena de 2 años y medio de cárcel para Francisco José Garzón, como autor de 79 delitos de homicidio y de 143 de lesiones por imprudencia grave. Asimismo, absuelve al exdirector de Seguridad en la Circulación de ADIF, Andrés Cortabitarte, de cualquier responsabilidad en el accidente.

Maquinista del Alvia siniestrado en Angrois

Maquinista del Alvia siniestrado en AngroisEFE

Publicidad

Patricia Torres
Publicado:

La Audiencia de A Coruña ha confirmado esta misma mañana la condena al maquinista del tren Alvia que descarriló en la curva de Angrois, en Santiago de Compostela, el 24 de julio del año 2013, provocando un accidente en el que perdieron la vida 79 personas y otras 143 resultaron heridas graves.

En la sentencia, que consta de un total de 268 páginas, la Justicia concluye que Francisco José Garzón cometió una "imprudencia temeraria" al infringir su obligación de prestar atención a la conducción “por mantener una llamada telefónica completamente innecesaria que lo distrajo de su obligación fundamental de adecuar la velocidad al tramo de vía en el que se encontraba".

Así, recalca que "no atendió a la documentación en cabina ni prestó atención a la vía, siendo múltiples las señales de carácter visual y acústico que desatendió de manera continuada".

En esta resolución la Justicia también señala que en el recurso presentado por el maquinista éste ni siquiera discute “que al mando del tren a una velocidad de 200 kms/h mantenía una conversación telefónica que lo llevo a incumplir la obligación que conocía de reducir la velocidad a 80 kms/h en el tramo en el que se produce, por el mencionado exceso de velocidad, el descarrilamiento".

El responsable de Seguridad, absuelto tras el recurso presentado por Renfe

Esta nueva sentencia señala al maquinista como único responsable del accidente y absuelve, por tanto, a otra persona hasta el momento también condenada: el exresponsable de Seguridad en la Conducción de ADIF, Andrés Cortabitarte.

Tras el recurso presentado por Renfe, la Justicia considera que el extrabajador del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias actuó "conforme a los estándares establecidos para la puesta en servicio de nuevas líneas".

Sin embargo, el texto cuenta con un voto particular de una magistrada que entiende que se debería mantener la condena a Cortabitarte.

Lo mismo opinan desde la plataforma de víctimas del accidente. Su portavoz, Jesús Domínguez, asegura que están "desolados" con una decisión que consideran "terrible para toda la sociedad".

22 millones en indemnizaciones

La Audiencia Provincial confirma la responsabilidad civil de RENFE y del maquinista, por lo que la aseguradora, QBE, deberá hacer frente a las indemnizaciones de las cantidades fijadas en la sentencia, que asciende a más de 22 millones de euros: 12 millones para los familiares de las personas que perdieron la vida, y 10 para los viajeros que sufrieron lesiones a causa del descarrilamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿Cuánto tiempo pasó desde el descarrilamiento y choque en Adamuz hasta que se asistió al Alvia? Cronología del accidente

Imagen del Alvia accidentado tras el choque con el iryo en Adamuz, Córdoba

Publicidad

Sociedad

Imágenes del primer informe oficial sobre el accidente de trenes en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: La Comisión de Accidentes cree que la vía estaba partida "antes de descarrilar"

Imágenes del primer informe oficial sobre el accidente de trenes en Adamuz

El primer informe del accidente de Adamuz indica que las vías ya estaban rotas antes de que pasara el tren Iryo

Pelea entre ciclistas y vigilantes en una parada del tranvía de Tenerife

La pelea entre ciclistas y vigilantes en una parada del tranvía de Tenerife que ha acabado en los tribunales

Maquinista del Alvia siniestrado en Angrois
Angrois

La Justicia confirma la condena al maquinista como único responsable del accidente de tren de Angrois, en Santiago

La Policía Nacional en Arrecife identifica a más de una decena de personas por simulaciones de delitos en 2025
Tráfico de drogas

Detenidos dos "camellos" por obligar a un cliente a traficar con droga para saldar una deuda

Atrapan a Daniel Vázquez Patiño, uno de los pederastas más buscados de España
Sucesos

Atacó a un policía con un cuchillo antes de huir por el tejado: así fue el arresto del pederasta Vázquez Patiño

El pederasta ha sido detenido por cometer agresiones sexuales a la hija de su expareja y una amiga de la menor de edad.

La comisaria Belén Crego, responsable de VioGén
Sistema VioGén

VioGén ampliará sus indicadores de riesgo para incluir la violencia digital y las agresiones a embarazadas

El Ministerio del Interior ultima una reforma del sistema VioGén para ampliar los indicadores que permite evaluar el riesgo en los casos de violencia de género.

Peligroso rescate en un acantilado de Tenerife

VÍDEO: Cae por un acantilado, entra en parada y es rescatada in extremis en Tenerife

Una influencer española sufre en un directo el acoso de un hombre que la llevaría siguiendo desde hace meses: "Me estás tocando los cojones"

Una influencer española sufre en un directo el acoso de un hombre que la llevaría siguiendo desde hace meses: "Me estás tocando los cojones"

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Detienen a tres jóvenes de 25 años por obligar a una chica de 18 años a desnudarse y difunden su imagen

Publicidad