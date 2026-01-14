Julio Iglesias, el último de una larga lista de hombres famosos acusados de agresión sexual

Julio Iglesias no es el primer famoso que enfrenta acusaciones de presunta agresión sexual, personajes públicos como el actor Bill Cosby, el rapero Puff Daddy y el ex productor de cine Harvey Weinstein son algunos de los famosos que han sido acusados de cometer actos inapropiados e incluso de abuso sexual.

El factor en común de estos casos es que estos hombres eran influyentes y tenían poder sobre la situación laboral o personal de las mujeres de las que se aprovechaban.

En el caso de Bill Cosby, un tribunal declaró culpable al actor de abusar sexualmente de una joven en 1975, cuando ella tenía 16 años. Según el jurado, cuando los actos sexuales ocurrieron, Cosby sabía que la mujer era menor de edad. El actor la conoció cuando ella hacía deporte con una amiga, durante el rodaje de una película y él invitó a ambas a la sala de juegos de su mansión donde ocurrió la agresión.

Otro caso, esta vez en España, es el de Placido Domingo. Veinte mujeres denuncian tocamientos, llamadas e incluso presiones por parte del cantante. Él pidió disculpas públicamente pero nunca llegó a reconocer las agresiones. Tras estas acusaciones y la cancelación de varias actuaciones en teatros, Placido recibió una ovación en su show en el Palau de les Arts de Valencia, donde el público mostró su apoyo al cantante.

Ahora la sociedad se muestra cada vez más crítica ante estos casos. Tras la cadena de denuncias por abusos sexuales cometidos por el ex productor de cine Harvey Weinstein surgió el movimiento Me too. En un mundillo en el que se consideraba intocable a Weinstein, comenzaron a surgir declaraciones de varias artistas que contaban sus relatos terroríficos por los que el ex productor les hizo pasar. Esta fue la primera de muchas acusaciones que permitieron desenmascarar a hombres de poder que se aprovechan de su influencia.

En el caso de Julio Iglesias dos extrabajadoras del cantante han impuesto una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, lo acusan de agresión sexual y trata de seres humanos. Según una investigación del diario.es y Univisión los abusos ocurrieron en 2021 e incluyen todo tipo de abusos y maltrato físico.