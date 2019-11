Habla Fernanda Álvarez sobre las pupas: "Si un cuerpo está flotando 20 días y percibe oxígeno, ese cuerpo se va deteriorando y en ese cuerpo debe haber larvas. ¿Y aparecieron pupas? No. Solo en el pelo. Y dicen 'no, es que se desintegraron...' No desaparecieron, es que no estaban. El pelo era lo único que flotaba. Ustedes vieron el cadáver y no se hundió de repente. No hace falta ser muy listo para saberlo".