'El Chicle' en la primera sesión del juicio de Diana Quer, confesó que asesinó a la víctima, y que pensó que era un feriante: "Creí que me iba a delatar. Yo no podía cometer delitos o entraría en prisión, porque estaba pendiente de una sentencia por drogas, con la condena suspendida. Me fui hacia ella y la agarré con la mano derecha por el cuello. Luego le sostuve la cabeza con la izquierda, por detrás, de la cabeza, y apreté. Cuando me di cuenta, no se movía, la golpee en la cara dos veces, pero no se movía. Mi intención no era matarla".