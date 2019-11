Preguntado por el juez, el agente de la UCO afirma que se detiene a 'El Chicle' en enero: "Configurados todos los indicios no vemos que otra persona pueda haber sido autor de, por lo menos, la sustracción de la joven. Esperamos a mediados de enero porque no estaba completado el informe de telefonía. No había un plan para detenerlo, no hay constatación escrita". Se decreta un receso de 10 minutos.