Jordi, el hombre que se precipitó desde un décimo piso, llevaba más de un año intentando esquivar el desahucio de su vivienda

ASÍ LE RECUERDAN SUS VECINOS

Así recuerdan los vecinos de Cornellà de Llobregat a Jordi, un electricista de 45 años, que no tenía empleo fijo y aceptaba cualquier trabajo que le permitiera ganar algo de dinero. No tenía familia en Barcelona, tan solo su pareja, y no le había contado a nadie que estaba apunto de quedarse sin su vivienda.