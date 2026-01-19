Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Accidente Adamuz

El jefe de bomberos de Córdoba, tras el accidente en Adamuz: "Tuvimos que retirar fallecidos para llegar a algún vivo..."

Terrible testimonio de Paco Carmona tras vivir en primera persona las difíciles labores de rescate en el choque ferroviario en Adamuz, Córdoba.

Imagen del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

El jefe de bomberos de Córdoba, tras el accidente en Adamuz: "Tuvimos que retirar fallecidos para llegar a algún vivo..." | EFE

Paco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba, ha confirmado que en las labores de rescate de los cuerpos, y también en la búsqueda de desaparecidos, "tuvimos que retirar algún fallecido para acceder a algún vivo que estaba debajo".

"Tuvimos que retirar a fallecidos para llegar a algún vivo que estaba debajo"

En el accidente entre dos trenes que descarrilaron el domingo en Adamuz, Córdoba, ya se contabilizan 40 fallecidos, además de 12 personas en la UCI, además de decenas de desaparecidos. No obstante, las labores de búsqueda continuarán hasta que se recuperen todos los cadáveres (si es que los sigue habiendo) y la localización de los que ahora están desaparecidos.

La tragedia de una familia

Casi un día después del accidente ya se empiezan a conocer los testimonios de los supervivientes y algunas de las tragedias que involucran a familias que han perdido a varios de sus miembros, como es el caso de una niña que sobrevivió al choque, pero no su familia: "Viajaban cinco personas. Una niña con seis años, que salió por sus propios medios y los otros cuatro... no han salido, que nosotros sepamos", ha explicado Juan Barroso, portavoz de dicha familia de Punta Umbría (Huelva) con por cuatro muertos ya confirmados.

Los cuerpos de los fallecidos, por su parte, se concentran en el Instituto de Medicinal Legal de Córdoba. Ahora mismo se contabilizan 152 heridos, de los que 12 de ellos -incluido un menor- está en unidades de cuidados intensivos.

Intentando localizar a los fallecidos

La Guardia Civil, a su vez, está pidiendo ayuda con tatuajes, cicatrices y fotos recientes para identificar a los cuerpos. Se han instalado puntos concretos para recoger muestras de ADN, en Madrid, Sevilla, Huelva, Málaga y Córdoba. En el Centro Cívico Municipal de Córdoba hay diversos familiares que permanecen a la espera de cualquier información sobre sus seres queridos.

Renfe se descarta "un fallo humano"

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Hereda, confirmó en una entrevista en RNE que "se descarta el fallo humano, ya que el sistema corrige las decisiones erróneas". Además, el gerente ha descartado que el exceso de velocidad haya sido una causa, ya que "los registros de los dos trenes muestran que iban a una velocidad inferior a la asignada al tramo. Uno iba a 250 kilómetros/hora y otro a 210 kilómetros hora, y el tramo era de 250 kilómetros/hora", ha explicado el experto ferroviario.

