Isaac Villa, tío de Sandra Peña: "¿Es necesario que 500.000 personas tengan que firmar para que se den cuenta del problema?"

En cada aula hay dos niños que sufren acoso. Uno de cada tres víctimas no lo cuenta por miedo y el 20% dice que ha intentado suicidarse. En las puertas del Congreso de los Diputados se congregaron el jueves decenas de familias exigiendo una Ley Integral contra el Acoso Escolar. Entre ellas estaban los padres de Sandra Peña, la niña sevillana que se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras sufrir bullying en su colegio.

Las familias reclaman al Gobierno que apruebe una norma con medidas reales y efectivas. Isaac Villar, tío de Sandra Peña también estuvo presente y explica que "fundamentalmente el principal motivo de estar allí es la reivindicación".

Señala que el castigo no es suficiente, y que, además de que "haya una verdadera ley contra el acoso escolar" consideran que es "mucho más importante el tema de la prevención. Creo que tenemos que enfocarnos sobre todo en eso, en prevenirlo".

Insiste en la prevención porque si "por desgracia el final mismo es el de mi sobrina o el de las 18 familias que había ahí, yo creo que el castigo solo no sería bueno", aunque recalca "que tiene que existir". Sin embargo es "más importante la prevención y hacer público todo esto para que no vuelva a ocurrir".

Sobre si se ha reunido con dirigentes políticos, Villar respondió que el presidente de la Fundación Trencats, "consiguió reunión por la tarde", con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Abed, mientras que la Pilar Alegría, ministra de Educación, "no lo pudieron atender".

"Un problema serio"

Reconoce que el viaje a Madrid fue duro, especialmente para su familia, que aún vive un duelo reciente, pero también lo considera una necesidad moral: "Fue duro, pero también necesario. Y lo que queremos es que se sepa lo que hay detrás del acoso y que es un problema serio".

El tío de Sandra se pregunta si "verdaderamente hacen falta quinientas mil firmas para no ver el problema que hay". Expone que en estos once meses de 2025 se han producido cinco casos por acoso escolar en nuestro país "como el de mi sobrina": "¿Es necesario que 500.000 personas tengan que firmar algo para que se den cuenta del problema?".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.